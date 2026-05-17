テインの純正互換ショック「エンデュラプロ・プラス」に『アルファード』『ミライース』ほか適合

テインが販売中のショックアブソーバー「EnduraPro PLUS」（エンデュラプロ・プラス）にトヨタ『アルファード』とダイハツ『ミライース』および系列車の適合が追加された。

【画像全2枚】

今回適合が追加された車種・年式は、トヨタ・アルファード（AGH40W 2023年6月～2025年3月/2025年4月～）、ダイハツ・ミライース（LA350S 2017年5月～）、トヨタ・ピクシスエポック（LA350A 2017年5月～）、スバル・プレオプラス（LA350F 2017年5月～）。

エンデュラプロ・プラスは16段の伸/縮同時減衰力調整機構を搭載した、ワンランク上の純正互換高機能ショックアブソーバー。

テイン エンデュラプロ・プラス ミライース用

海外ラリーでの実績からフィードバックしたハイドロ・バンプ・ストッパー（H.B.S.）機構を搭載し、フル乗車時や積載時の快適性をアップするとともに耐久性もアップ。新プラットフォーム「シールド構造」を採用することで高品質とコストダウンを両立している。

また、減衰力調整により、ノーマルよりもコンフォート、またノーマルよりもスポーティにと幅広く楽しめるよう仕上げられている。

1台分の税込み価格はアルファード用が9万7900円、その他は7万8100円。いずれも3年または6万kmの製品保証付き。