5MT・ターボで超軽量の710kg！ SPK、レース用ダイハツ『ミライース』の抽選販売を開始、100台限定

SPKは、ダイハツと共同運営するD-SPORTレーシングチームで培ったモータースポーツの知見を反映した車検対応コンプリートカー『ミライース tuned by D-SPORT Racing』（5MT・ターボ仕様）の車両詳細と販売概要を決定し、3月19日より抽選応募受付を開始した。

【画像】SPK ミライース tuned by D-SPORT Racing

このモデルは「走る楽しさをみんなのものに」をテーマに開発したコンプリートカーだ。付加パーツを追加してもわずか710kg（同社計測値）の超軽量ボディーを、5MT・ターボでドライブする楽しさあふれる特別モデルで、100台のみの特別限定生産、全車両にシリアルナンバーを付与、D-SPORT Racingエンブレムを装着する。

5MT・ターボ仕様

6点式ロールケージ

軽量ボディを活かした5MT・ターボ仕様へのチューニングに加え、ボディー剛性を大幅アップする6点式ロールケージ、専用ECU、フロントスーパーLSDなどを標準装備。モータースポーツベース車としての高いポテンシャルを確保しながら、5ドア、乗車定員4名といった日常使用における実用性も両立した。

専用部品として、インタークーラーターボエンジン（KF-VET）、ECU、5速マニュアルトランスミッション、フロアコンソール、クロムメッキシフトノブ、ロールケージ（6点式+サイドバー）、フロントスーパーLSD、ブレーキキャリパー、フロントベンチレーテッドディスク、14インチセンターキャップ（黒スチールホイール）、D-SPORT Racingエンブレム、シリアルナンバーステッカーを装備する。

SPK ミライース tuned by D-SPORT Racing

車両価格は299万8600円（税込）。販売台数は100台限定だ。応募期間は2026年3月19日10時から4月6日23時59分まで。本販売は抽選方式となり、先着順ではない。応募はD-SPORT Racing公式サイトの特設ページから行う。

なお、追加オプションのD-SPORT Racingパーツとして、タコメーター、ブーストメーター、フロント用スポーツブレーキパッド、RECARO製フルバケットシート、ミライース tuned by D-SPORT Racing専用フロアマットの発売も予定している。

オプション発売予定のD-SPORT Racingパーツ：タコメーター

オプション発売予定のD-SPORT Racingパーツ：フロント用スポーツブレーキパッド