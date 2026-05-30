ホーム 試乗記 輸入車 記事

【ジープ アベンジャー4xeハイブリッド 新型試乗】ゆったりとしたBEVに対し“小気味いい”走りに好感…島崎七生人

ジープ アベンジャー4xe Hybrid Upland
  • ジープ アベンジャー4xe Hybrid Upland
  • ジープ アベンジャー4xe Hybrid Upland
  • ジープ アベンジャー4xe Hybrid Upland
  • ジープ アベンジャー4xe Hybrid Upland
  • ジープ アベンジャー4xe Hybrid Upland
  • ジープ アベンジャー4xe Hybrid Upland
  • ジープ アベンジャー4xe Hybrid Upland
  • ジープ アベンジャー4xe Hybrid Upland

フロントバンパーのロアグリル向かって右横に目を凝らすと、垂直に振ってある目盛りの天地ほぼ中央に“水面を泳ぐ小さなJEEPダック”の姿が。これは渡河性能400mmを示すマーキングだそうだが、ここ最近のジープらしい、何とも心憎い演出のひとつだ。

【画像】ジープ アベンジャー4xe Hybrid Upland

“ジープ初の四輪駆動ハイブリッドモデル”を謳い登場したのがこの『アベンジャー4xeハイブリッド』。パワートレインは、ステランティス各車にも搭載されてお馴染みの1.2リットル3気筒ターボ＋モーター内蔵6速デュアルクラッチ式オートマチックトランスミッションを組み合わせた48Vマイルドハイブリッド。ただしこのアベンジャー4xeでは、リアアクスルにも後輪駆動用モーターを搭載した電動AWDとしている点が特徴だ。

◆リア用モーターのトルクは1900Nm相当

ジープ アベンジャー4xe Hybrid Uplandジープ アベンジャー4xe Hybrid Upland

なおこの4xeハイブリッドでは、リアサスペンションがマルチリンク式となるのがBEV（＝トーションビーム）との違い。また“セレクテレイン”と名付けられた走行モードシステムにはAUTO、SPORT、SNOW、SAND/MUDの4モードを用意。

このうちAUTOモードでは、約30km／hまでのモーターによるFWD走行と約30～90km／hのオンデマンドAWD走行、それ以上ではFWD走行をこなす。一方でSNOWとSAND/MUDでは0～約30km／hでは常時AWDとなるのだという。リア用モーターはリデューサーにより駆動力が増幅され、1900Nm相当のホイールトルクを発生させるとのこと。

◆ゆったりとしたBEVに対し小気味いいハイブリッド

ジープ アベンジャー4xe Hybrid Uplandジープ アベンジャー4xe Hybrid Upland

今回は街中を主体に試乗をしたが、印象的だったのはパワーフィールも身のこなしも自然で軽快だということ。車重は1480kgとBEVより90kg軽く、リアサスペンションの違いもあり、ゆったりとしたBEVに対して小気味いい挙動が印象に残る。動力性能も日常的な走りもスポーティな走りもソツなくこなしてくれ、いかなる走行モードでもアクセルワークに対しレスポンスはあくまでも従順で、無理なく余裕をもってパフォーマンスを発揮してくれる。

BEVと共通の最小回転半径5.3mにより日頃の扱いやすさもいい。後席は背筋を立てた着座姿勢ながら、シートクッションがフカッとしており、なかなかの快適性。そして何より余分なディテールを廃したスッキリと引き締まったコンパクトなスタイルは、（汚れた際の洗車が大変な黒いホイールを除いて！）個人的にはこのクラスの中でも“好き”な部類だ。

ジープ アベンジャー4xe Hybrid Uplandジープ アベンジャー4xe Hybrid Upland

■5つ星評価
パッケージング：★★★★★
インテリア/居住性：★★★★★
パワーソース：★★★★★
フットワーク：★★★★★
オススメ度：★★★★★

島崎七生人｜AJAJ会員/モータージャーナリスト
1958年・東京生まれ。大学卒業後、編集制作会社に9年余勤務。雑誌・単行本の編集/執筆/撮影を経験後、1991年よりフリーランスとして活動を開始。以来自動車専門誌ほか、ウェブなどで執筆活動を展開、現在に至る。便宜上ジャーナリストを名乗るも、一般ユーザーの視点でクルマと接し、レポートするスタンスをとっている。

《島崎七生人》
島崎七生人

島崎七生人

島崎七生人｜AJAJ会員/モータージャーナリスト 1958年・東京生まれ。大学卒業後、編集制作会社に9年余勤務。雑誌・単行本の編集/執筆/撮影を経験後、1991年よりフリーランスとして活動を開始。以来自動車専門誌ほか、ウェブなどで執筆活動を展開、現在に至る。便宜上ジャーナリストを名乗るも、一般ユーザーの視点でクルマと接し、レポートするスタンスをとっている。

+　続きを読む

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ジープ アベンジャー（Avenger）

ジープ（Jeep）

レスポンス試乗記

ステランティス

SUV・クロスオーバー

ハイブリッドカー HV、HEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews