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ジープ『アベンジャー 4xe ハイブリッド』限定車「ストーン」150台限定で発売、価格は504万円

ジープ アベンジャー 4xe ハイブリッド
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ステランティスジャパンは、ジープのコンパクトSUV『アベンジャー 4xe ハイブリッド』の限定車「ストーン」を、5月8日より全国のジープ正規ディーラーにて150台限定で発売した。メーカー希望小売価格は504万円（税込）。

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ベースモデルとなる「アベンジャー 4xe ハイブリッド」は、2025年3月に発売されたジープ初の四輪駆動マイルドハイブリッドモデルだ。コンパクトなボディに高効率なマイルドハイブリッドパワートレインを搭載し、前後輪を電動モーターで独立制御する先進の四輪駆動システムを組み合わせている。走行状況によっては電動走行も可能だ。

ジープ アベンジャー 4xe ハイブリッドジープ アベンジャー 4xe ハイブリッド

リアには4xe ハイブリッド専用に設計されたマルチリンクサスペンションを採用。オフロードでの高い走破性に加え、オンロードでのコーナリングや高速走行時にも安定した走行性能と快適な乗り心地を発揮する。ジープのDNAである7スロットグリルを受け継ぎながら、モダンなスタイリングを取り入れた点も特徴だ。

今回の限定車「ストーン」には、街中でも自然の中でも映える専用ボディカラー「ストーン」（ベージュ）を採用した。ブラックルーフとのツートーン仕様に、ブラックホイールを組み合わせることで、スポーティで引き締まった外観を実現している。落ち着いたベージュとブラックのコントラストが、アベンジャー 4xe ハイブリッドの魅力をさらに高めている。

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ジープは約85年にわたりSUV分野をリードしてきたブランドで、内燃機関モデルからハイブリッド、電動モデルまで幅広いラインアップを展開している。2026年にはジープ生誕85周年を迎えるにあたり、さまざまな限定車やイベント、キャンペーンの展開を予定している。

《レスポンス編集部》

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