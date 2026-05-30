ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

高級ミニバンとしての威厳を取り戻すデザインとは？…5月の新型車記事まとめ

日産 エルグランド 新型
  • 日産 エルグランド 新型
  • 日産 エルグランド 新型
  • 日産 エルグランド 新型
  • GRASSHOPPER
  • GRASSHOPPER
  • スズキ エブリイ Jリミテッド（ジャパントラックショー2026）
  • スズキ エブリイ Jリミテッド（ジャパントラックショー2026）
  • レクサスの新型車のティザー

5月に公開された新型車の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、日産の新型『エルグランド』に注目が集まりました。



1位） 【日産 エルグランド 新型】「威厳を取り戻したかった」デザイナーが明かす“このデザイン”になったワケ：156 Pt.

日産の追浜工場に併設されているグランドライブにて、今夏発売が予定されている新型『エルグランド』の事前取材会が行われた。日産自動車 グローバルデザイン本部の入江慎一郎氏は、「（高級ミニバンの）市場を開拓したのは初代エルグランド。久しぶりのモデルチェンジなので、もう一度その威厳を取り戻したかった」と話す。
新型のデザインコンセプトは、「ザ・プライベート・マグレブ」





2位） ペット専用キャンピングカー、CAMBYが出展へ…FIELDSTYLE TOKYO 2026：104 Pt.

名陽電機のCAMBY事業部は、アウトドア・モビリティ・ライフスタイルの大型イベント「FIELDSTYLE TOKYO」に出展する。ブース番号は131で、テーマは「ペットともっと自由に、もっと快適に旅をする」だ。
「クルマを遊びと暮らしの拠点に変える」個性の異なる3台を紹介





3位） トラックショー唯一の軽！スズキ、新型『エブリイ』で“遊びグルマ”の新たな選択肢を提案：97 Pt.

5月14日から16日まで開催される「ジャパントラックショー2026」（パシフィコ横浜）で、会場唯一の「軽自動車」を並べるのがスズキだ。発売したばかりの改良版『エブリイ Jリミテッド』を展示し、大型トラックが立ち並ぶ中でもオレンジの車体が目を惹き、来場者の注目を集めている。
注目点は存在感を高めるフロントデザイン





4位） レクサス、新型車を5月7日発表へ…3列シート電動SUVの可能性も：73 Pt.

レクサスは5月7日、新型EVで、3列シートSUV『TZ』を世界初公開した。日本での発売は2026年冬頃を予定している。
「Driving Lounge」をコンセプトに開発された





5位） レクサス『ES』新型、第6世代ハイブリッド搭載「ES 350h」を米国設定…EVと並ぶ新たな選択肢に：70 Pt.

レクサスは第8世代のES新型シリーズのラインアップに、米国でハイブリッドモデル「ES 350h」を追加した。バッテリーEVの「ES 350e」「ES 500e」と並ぶ新たな選択肢となる。
レクサス初の第6世代ハイブリッドシステム、より大型・高出力のモーターへ


《鴛海千穂》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産 エルグランド

日産自動車

ミニバン

キーパーソン インタビュー

ハイブリッドカー HV、HEV

注目の記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews