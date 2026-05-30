高級ミニバンとしての威厳を取り戻すデザインとは？…5月の新型車記事まとめ

5月に公開された新型車の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、日産の新型『エルグランド』に注目が集まりました。
日産の追浜工場に併設されているグランドライブにて、今夏発売が予定されている新型『エルグランド』の事前取材会が行われた。日産自動車 グローバルデザイン本部の入江慎一郎氏は、「（高級ミニバンの）市場を開拓したのは初代エルグランド。久しぶりのモデルチェンジなので、もう一度その威厳を取り戻したかった」と話す。
名陽電機のCAMBY事業部は、アウトドア・モビリティ・ライフスタイルの大型イベント「FIELDSTYLE TOKYO」に出展する。ブース番号は131で、テーマは「ペットともっと自由に、もっと快適に旅をする」だ。
5月14日から16日まで開催される「ジャパントラックショー2026」（パシフィコ横浜）で、会場唯一の「軽自動車」を並べるのがスズキだ。発売したばかりの改良版『エブリイ Jリミテッド』を展示し、大型トラックが立ち並ぶ中でもオレンジの車体が目を惹き、来場者の注目を集めている。
レクサスは5月7日、新型EVで、3列シートSUV『TZ』を世界初公開した。日本での発売は2026年冬頃を予定している。
レクサスは第8世代のES新型シリーズのラインアップに、米国でハイブリッドモデル「ES 350h」を追加した。バッテリーEVの「ES 350e」「ES 500e」と並ぶ新たな選択肢となる。