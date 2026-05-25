BMW 220i アクティブ ツアラーに「エクスクルーシブ」、48Vマイルドハイブリッド搭載モデルを543万円で発売

ビー・エム・ダブリューは、BMW『2シリーズ アクティブ ツアラー』のラインアップに、48Vマイルド・ハイブリッド・システム「BMW 48Vインテグレイテッド・ハイブリッド」を搭載した新グレード「BMW 220i Active Tourer Exclusive」を追加し、全国のBMW正規ディーラーで販売を開始した。

【画像】BMW 220i Active Tourer Exclusive

価格は543万円で、納車は6月以降を予定している。

BMW 48Vインテグレイテッド・ハイブリッドは、48Vリチウム・イオン・バッテリーを搭載し、トランスミッションに電気モーターを組み込んだシステムだ。

エンジンをよりダイレクトにアシストすることで、発進や加速時の燃料消費を抑えながら、スムーズな走行を実現する。また、減速時に発生するエネルギーを回収してバッテリーに充電し、その電力でモーターがエンジンを補助する仕組みも備える。

さらに、大出力モーターがスターターとして機能するため、エンジン再始動時の振動が抑えられ、快適で上質なドライブ体験に貢献する。

BMW 220i Active Tourerには、最高出力115kW／5000rpm、最大トルク240Nm／1500～4400rpmを発揮する1.5L直列3気筒BMWツインパワー・ターボ・ガソリン・エンジンを搭載する。

これに7速ダブル・クラッチ・トランスミッションとBMW 48Vインテグレイテッド・ハイブリッドを組み合わせることで、システム合計の最高出力は125kW、最大トルクは280Nmを実現している。