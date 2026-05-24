南仏の伝統織物ブランドとコラボ、ルノー『カングー』用ベッドキットが発売

ルノージャポンは、南仏の伝統織物ブランド「レ・トワール・デュ・ソレイユ」とコラボレーションした、『カングー』専用ベッドキットを21日に発売した。全国のルノー正規販売店で購入することができる。税込価格は24万8600円。

【画像】レ・トワール・デュ・ソレイユとコラボした『カングー』専用ベッドキット

カングー専用ベッドキットは、大人でも余裕あるベッドサイズと、収納しやすさを両立した専用設計のベッドキットで、車体への可能は必要なく、収納時には5人乗車が可能。デザインはレ・トワール・デュ・ソレイユとのコラボレーションによるもので、豊かなカラーパレットを用いた独特のストライプ模様「ソレイユストライプ」が特徴だ。

レ・トワール・デュ・ソレイユとコラボした『カングー』専用ベッドキット

新たに加わったデザインは、フランスの地中海沿岸の美しい港町「コリウール」をイメージした「コリウール ルージュ」と「コリウール ロア」、春になるとアーモンドの花が咲くフランスの村の名前を持つ「サン コロン エクリュ」、バニラ・ストロベリー・ピスタチオなどのジェラートをイメージした「ジェラティ ブラン ジョンヌ」、そして日本の桜をイメージした「サクラ ペタル ブラン」の5種類。

展開時のサイズは1800mm×1190mm。5枚の分割式ベッドマットとなっており、ステンレスフレーム付き土台タモ材、アジャスターフット、緩衝用ゴム、「ルノー」タグが内容に含まれる。