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「黄色」と「緑」のルノー『グランカングー クルール』限定100台を抽選販売、価格は469万円

ルノー グランカングー クルール
  • ルノー グランカングー クルール
  • ルノー グランカングー クルール「ヴェール パリ」
  • ルノー グランカングー クルール「ジョン ラ・ポスト」
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ルノー・ジャポンは、ルノー『グランカングー クルール』を5月14日から全国のルノー正規販売店で販売する。価格は469万円（税込）で、各色50台・計100台の限定販売となる。

【画像】特別な2色のルノー グランカングー クルール

ボディカラーは2色が用意されている。フランスの郵便局で使われていた鮮やかな黄色「ジョン ラ・ポスト」と、19世紀のパリの景観統一政策に由来し、パリ市内のキオスクや公園のベンチをイメージした深い緑色「ヴェール パリ」だ。

販売は抽選方式で、5月14日から24日まで購入申込みを受け付ける。申込み数が販売予定台数に達しない場合は、先着順による通常販売に切り替わる。

ルノー グランカングー クルール「ヴェール パリ」ルノー グランカングー クルール「ヴェール パリ」

ルノー・グランカングー クルールのベースとなるグランカングーは、ルノー『カングー』に比べて全長が420mm長い4910mm、ホイールベースが390mm長い3100mmの車体を持つ。スライドドアの開口幅はカングーより180mm広い830mmで、3列目シートへの乗り降りもしやすい設計となっている。

全席独立の3列7シートが装備されており、2列目と3列目のシートは130mmのスライドのほか、折り畳み・跳ね上げ・取り外しが可能。これらを組み合わせると1024通りのシートアレンジに対応する。ラゲッジ容量は7人乗車時で500L、3列目シートを取り外すと1340L、2・3列目を取り外すと3050Lまで拡大できる。

パワートレインは1.3Lガソリンターボエンジンに電子制御7速AT（7EDC）を組み合わせる。タイヤはミシュラン クロスクライメートの16インチオールシーズンタイヤが装着され、16インチスチールホイール＋ホイールカバーが組み合わされる。

ルノー グランカングー クルール「ジョン ラ・ポスト」ルノー グランカングー クルール「ジョン ラ・ポスト」

主要装備として、10インチデジタルインストゥルメントパネル、8インチマルチメディアEASY LINK（スマートフォン用ミラーリング機能）、ロールアップ式トノカバー、ブラックバンパー、エクステンデッドグリップ、ファブリック×レザー調コンビシート、ダブルバックドアが装備されている。

安全装備面では、アダプティブクルーズコントロール（ストップ＆ゴー機能付）、アクティブエマージェンシーブレーキ（歩行者・自転車検知機能付）、エマージェンシーレーンキープアシスト、イージーパーキングアシストなどが搭載されている。パーキングセンサーはフロント・サイド・リアの3方向に対応し、ドライバー疲労検知アラートやトラフィックサインレコグニションも装備されている。

《ヤマブキデザイン》

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