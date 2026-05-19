ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

BMW M3 ワゴン、「ADVAN」タイヤ装着車がSP-Xクラス優勝・総合5位…ニュルブルクリンク24時間レース

・横浜ゴムのタイヤブランド「アドバン」を装着したBMW M3 Touring 24HがニュルブルクリンクSP-Xクラスで優勝、総合5位を獲得した

・アドバン装着車は総合8位（フォード マスタング GT3 EVO）と総合9位（BMW M4 GT3 EVO）も獲得し、上位を席巻した

・横浜ゴムは中期経営計画「YX2026」のもと、モータースポーツ活動をアドバンのブランド価値向上の場と位置付けている

BMW M3 Touring 24H
  • BMW M3 Touring 24H
  • BMW M3 Touring 24H

横浜ゴムのグローバルフラッグシップタイヤブランド「ADVAN（アドバン）」を装着した車両が、ドイツ・ニュルブルクリンク24時間レース（ADAC RAVENOL 24h Nürburgring）のSP-Xクラスで優勝、総合5位を獲得した。

【画像全2枚】

SP-Xクラスは、FIA-GT3で競われる他のクラスに該当しない高性能な実験的車両や特殊な改造が施された車両のためのクラスで、最新技術やコンセプトカーを開発・検証する場として活用されている。

優勝したのは、横浜ゴムとパートナーシップを持つBMW Mモータースポーツの81号車「BMW M3 Touring 24H」だ。同マシンは「BMW M4 GT3 EVO」と同じ技術基盤を共有しながら、ボディシェルには「BMW M3 Touring」を採用した特別な車両である。

決勝では22位スタートとなったものの、レース序盤から上位グループへ追い上げ、その後もハイスピードながら安定した走りでノートラブルのまま上位をキープし続けた。最終的にSP-Xクラス優勝とともに、SP9クラスの上位勢に並ぶ総合5位でフィニッシュした。

さらに「アドバン」装着車は、ハウプト・レーシング・チーム（参戦チーム名：HRT Ford Racing）の67号車「フォード マスタング GT3 EVO（2026）」が総合8位、BMW Mモータースポーツ（参戦チーム名：シューベルト・モータースポーツ）の77号車「BMW M4 GT3 EVO」が総合9位を獲得した。

使用タイヤはドライ用「ADVAN A005」、ウェット用「ADVAN A006」で、いずれもフロント300/680R18、リア330/710R18（ドライ）または320/710R18（ウェット）のサイズが使用された。

横浜ゴムはBMW Mモータースポーツ、ハウプト・レーシング・チーム、コンドー・レーシングとともに、ニュル24時間レースに加えてニュルブルクリンク耐久シリーズ（NLS）にも参戦している。4月開催の第3戦ではBMW Mモータースポーツの77号車が優勝しており、引き続き勝利を目指す。

横浜ゴムは2024年度から2026年度の中期経営計画「Yokohama Transformation 2026（YX2026）」において高付加価値品比率の最大化を掲げており、モータースポーツ活動を「アドバン」「ジオランダー」のブランド価値向上の場と位置付けている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

横浜ゴム

ニュルブルクリンク 24時間耐久レース

BMW M

BMW 3シリーズ

ステーションワゴン

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews