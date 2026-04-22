BMW 『M3』誕生40周年記念、スマホケース限定発売…BMW車両のリサイクルアルミ使用

CASETiFY（ケースティファイ）は、BMWとのコラボレーション第2弾となる「BMW | CASETiFY」コレクションを4月21日に発売した。

【画像】「BMW | CASETiFY」コレクション

アースデイを記念し、CASETiFY独自のサステナビリティプログラム「Re/CASETiFY（リ・ケースティファイ）」の考え方を反映した。あわせて、BMW 『M3』の誕生40周年を記念する。

「BMW | CASETiFY」コレクション

数量限定の「イノベーション コレクション」では、BMWの実車から回収したパーツをスマホケースへアップサイクルする。目玉は、BMW車両のリサイクルアルミニウムを使い、BMWロゴをエンボス加工したスマホケースだ。カメラリングにもリサイクルアルミニウムを用いる。

また「Re/CASETiFY」で回収した使用済みスマホケースのプラスチックペレットをバンパーへ生まれ変わらせたカスタムカーのE30型M3を、韓国の「CASETiFY Dosan フラッグシップストア」で展示する。

「BMW | CASETiFY」コレクション

同時発売の「エバーグリーン コレクション」は、BMW Mシリーズにインスパイアされたデザインを掲げる。ハイライトとして、BMW M伝統の「SEEHAUS」ストライプのレッド・グラデーションや、BMW Mのカスタム・カープレート ケース、BMW M3 Mahle Rim Snappyグリップスタンドなどを用意する。

「BMW | CASETiFY」コレクションは、CASETiFY公式オンラインストアで発売するほか、CASETiFY OSAKA 心斎橋店や各PARCO店、各マルイ店などでも販売する。価格はスマホケースが6050円（税込）から、テックアクセサリーが2200円（税込）からだ。