ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

BMW X1、新エントリーモデル「オリジナル」追加…525万円

・BMW X1の新エントリーモデル「オリジナル」が525万円で販売開始、納車は6月以降を予定

・48Vインテグレイテッド・ハイブリッドやデジタル・キー・プラスなど先進装備を搭載しつつ、標準装備を厳選して価格を抑えた

・現行BMW X1は2023年に第三世代へ進化し、BMWカーブド・ディスプレイ採用など大幅なデジタル化を実現

BMW X1の「オリジナル」
  • BMW X1の「オリジナル」
  • BMW X1の「オリジナル」
  • BMW X1の「オリジナル」
  • BMW X1の「オリジナル」
  • BMW X1の「オリジナル」
  • BMW X1の「オリジナル」

ビー・エム・ダブリューは、BMW『X1』のラインアップに新たなエントリーモデル「オリジナル」を追加し、全国のBMW正規ディーラーで販売を開始した。価格は525万円で、納車は6月以降を予定している。

【画像】BMW『X1』の「オリジナル」

新モデル「オリジナル」は、標準装備品を厳選することで魅力ある価格を実現しながらも、多くの先進装備を搭載している。

具体的には、BMW 48Vインテグレイテッド・ハイブリッド、ナビゲーション・システム、先進安全機能ドライビング・アシスト、デジタル・キー・プラス、サラウンド・ビュー・システム、BMWドライブ・レコーダー、BMWインテリジェント・パーソナル・アシスタントなどを装備する。

BMW 48Vインテグレイテッド・ハイブリッドは、48Vリチウム・イオン・バッテリーを搭載し、トランスミッションに電気モーターを組み込む仕組みだ。エンジンをよりダイレクトにアシストすることで、発進や加速時の燃料消費を抑えつつ、スムーズな走行を実現する。

また、減速時に発生するエネルギーを回収してバッテリーに充電し、その電力でモーターがエンジンを補助する追加駆動力としても機能する。大出力モーターがスターターとして働くため、エンジン再スタート時の振動も抑えられ、快適なドライブ体験に貢献する。

なお、現行のBMW X1は2023年に第三世代へと進化しており、外装・内装ともに力強くモダンで洗練されたデザインを採用している。BMWカーブド・ディスプレイの採用やiDriveコントローラーの廃止など、ユーザー・インターフェースにおいても大幅なデジタル化が図られている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

BMW X1

BMW

ハイブリッドカー HV、HEV

SUV・クロスオーバー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews