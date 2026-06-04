ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

日産『ムラーノ』が米国から上陸、2.0リッター「VCターボ」は日本初…796万4000円

・日産自動車は米国テネシー州スマーナ工場製のミッドサイズクロスオーバーSUV「ムラーノ」を日本市場に導入し、価格796万4000円で注文受付を開始した。

・国土交通省が2026年2月に創設した米国製乗用車の認定制度を活用して日本導入を実現。日本初となる2.0リッターVCターボエンジンを搭載する。

・最高出力180kW（245PS）・最大トルク352N・mを発揮し、360度セーフティアシストやプロパイロットなど先進安全技術を標準装備する。

日産 ムラーノ
  • 日産 ムラーノ
  • 日産 ムラーノ
  • 日産 ムラーノ
  • 日産 ムラーノ
  • 日産 ムラーノ
  • 日産 ムラーノ
  • 日産 ムラーノ
  • 日産 ムラーノ

日産自動車は6月3日、米国で生産するSUV『ムラーノ』を日本市場に導入し、注文受付を開始した。価格は796万4000円だ。

【画像】日産 ムラーノ

「ムラーノ」は、米国テネシー州のスマーナ工場で生産されるミッドサイズクロスオーバーSUVで、洗練されたデザインと高い快適性により米国市場で高い評価を得ている。

日産は、2026年2月に国土交通省が創設した米国製乗用車の認定制度を活用し、本モデルの日本市場への導入を実現した。

■洗練されたエクステリアと使い勝手の良いインテリア

日産 ムラーノ日産 ムラーノ

エクステリアは、薄型LEDヘッドライトや左右に広がるリアコンビネーションランプに加え、20インチの大径アルミホイールを装備し、ワイドで存在感のあるプロポーションを実現している。

インテリアには12.3インチの統合型インターフェイスディスプレイを水平に2画面配置し、優れた操作性と視認性を確保。広い室内空間と十分な荷室容量により、乗員全員に快適な移動体験を提供する。

ボディカラーは、ターコイズブルー、スーパーブラック、プリズムホワイトの3色を用意した。

■日産独自のパワートレインと爽快なドライビングフィール

日産 ムラーノ日産 ムラーノ

パワートレインには、日本初導入となる2.0リッターのVCターボエンジンを採用。日産独自の可変圧縮比技術により、最高出力180kW（245PS）、最大トルク352N・mを発揮し、9速オートマチックトランスミッションとの組み合わせで高い燃費効率と加速性能を両立している。

駆動方式は4WDを採用し、専用チューニングが施された周波数感応型ダンパーと電動パワーステアリングによって優れたハンドリングと乗り心地を実現した。

■先進安全技術による安心感

日産 ムラーノ日産 ムラーノ

360度セーフティアシスト（全方位運転支援システム）を標準装備し、「プロパイロット」や車体下の視界を補助する「インビジブルフードビュー」、交差点前方の左右視界を支援する「フロントワイドビュー」を含む「インテリジェント アラウンドビューモニター」などを搭載し、ドライバーに高い安心感を提供する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産 ムラーノ

日産自動車

SUV・クロスオーバー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews