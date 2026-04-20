レイズ gramLIGHTS『57NR』と『57TR』は何が違う？ 10本スポークの人気モデルを徹底比較

RAYS（レイズ）のgramLIGHTS（グラムライツ）には、同じ10本スポークでも性格の異なる「57NR」と「57TR」がある。その違いをわかりやすく解説する。

グラムライツを代表する10本スポーク「57NR」と「57TR」に注目

レイズ グラムライツ 57NR × VAB（近藤エンジニアリング）

グラムライツには用途や使用環境に合わせて様々なモデルが用意されている。しかもそのいずれもが軽さや剛性、ハンドリングなど、スポーツドライビングに応える性能をルーツに持つ形状や構造を備えているのが最大の特徴だろう。特に代表的なモデルとしては、5本スポークの57CR、6本スポークの57DR、2×6スポークの57XRといったRシリーズのモデル群があり、モータースポーツシーンでの活躍でも広く知られている。

レイズ グラムライツ 57TR × トヨタ GRヤリス

そんな代表モデルのひとつがグラムライツ「57NR」と「57TR」だ。いずれも細身の10本スポークを備えたモデルで、見た目からも高いスポーツ性を感じさせる。しかし「同じ10本スポークで両モデルの違いは？」と、ホイール選びの際に疑問を持つユーザーもいるだろう。そこでここでは、グラムライツの「57NR」と「57TR」の方向性や守備範囲の違いについて紹介していく。細身の10本スポークを次期ホイール候補に挙げているユーザーにとって、的確なモデル選びのヒントになるはずだ。

レイズ gramLIGHTS 57NRと57TRは何が違うのか

レイズ グラムライツ 57NR（ダークブロンズ）

グラムライツブランドで10本スポークを採用する「57NR」と「57TR」は、細くスクエアなスポーク形状こそ似ているものの、視覚的な最大の違いは明確で、「57NR」はスポークがリム内側で屈曲して力強く接合する、いわゆるリムありデザインを採用する。

レイズ グラムライツ 57TR（エターナルブルーパール）

一方の「57TR」はリムオーバー形状によって、より大径感を際立たせるフォルムを備える。ただし、両者の差は見た目だけではない。構造や作り込みには、視覚的な印象以上に大きな違いが盛り込まれている。

レイズ グラムライツ 57NR × GRカローラ（GOODRIDE）

「57NR」と「57TR」は共にモータースポーツで真価を発揮する本気仕様のスポーツホイールだ。しかし両モデルの対応カテゴリーは異なる。「57NR」はドリフトなどで高いパフォーマンスを発揮する性能を備えているのが特徴で、傾向としてはずばり剛性重視の設計だ。“Rシリーズ最強を狙った”といううたい文句があるように、剛性の高さを前面に押し出したホイールであることが「57NR」の最大のアピールポイントとなっている。ドリフトシーンで支持されるのも、剛性を高めるための数々の工夫が込められているからだ。

レイズ グラムライツ 57TR × トヨタ GR86

対して「57TR」が狙ったのは、クイックなハンドリングを実現するホイール特性だ。シャープさやダイレクト感を引き出すハンドリング性能を持たせ、ターマックラリーのようなシーンでも活躍できるホイールに仕上がっている。

ドリフト志向の57NRは高剛性が魅力

このように同じ10本スポークモデルでも、独自の設計スタンスと個性を兼ね備えた「57NR」と「57TR」。ここからはあらためて、それぞれの魅力を掘り下げていこう。まずは派生モデルを含めて複数のラインアップを持つ「57NR」に注目したい。

レイズ グラムライツ 57NR（グラスブラック）

グラムライツ「57NR」はドリフトでの評価も高いモデルで、応力分散性に優れる10本スポークの特徴を余すことなく引き出しているのが、このモデルらしいポイントだ。ドリフト競技で受ける強いストレスを受け止めるため、剛性の高さはとにかく秀逸。スポーク剛性を高めていることに加え、リム側のスポークとスポークの間には「C-FORM」と呼ばれる立体構造を採用している。これにより、スポーク間の開口部を最小限の重量増で強度アップしているのも特徴だ。

レイズ グラムライツ 57NR

また「H.S.PLUS」（High Strength+）工法の採用も剛性アップに一役買っている。この工法はインナーリムに特殊加工を施すことで、引っ張り応力と圧縮応力のバランスをコントロールするのが長所。ここでも重量増を抑えつつ強度アップを図っており、モータースポーツで戦うホイールである「57NR」のパフォーマンスを高めている。

レイズ グラムライツ 57NR リミテッド（レイズブラックメタルコート）

「57NR」はこのように競技を強く意識したモデルだけに、個性を強くアピールする派生モデルのラインアップも充実している。履きこなすだけで足もとを際立たせられるモデル群も魅力だ。そのひとつが「57NR LIMITED」。このモデルは「57NR」にクロームカラーを投入したのが特徴で、レイズブラックメタルコートと呼ばれるクロームメッキのような質感を持つカラーにより、リアルスポーツの世界のみならずストリートでも映える足もとを作り出せる。同梱される蛍光イエローのステッカーを加えれば、スポーツシーンの派手さを手軽に取り入れられるのも魅力だ。

レイズ グラムライツ 57NR スペックM（グロッシーブラック）

もうひとつの注目派生モデルが「57NR SPEC M」だ。このモデルは、スポーツシーンで活躍する「57NR」をより身近に使いこなせるようにすることをコンセプトとしている。ポイントは、手入れが比較的簡単なグロッシーブラックを採用していること。日常のメンテナンスもしやすく、ストリートでいつもピカピカの足まわりをキープしたいユーザーには絶好だ。もちろんブラック系のカラーリングはどんなボディカラーにも合わせやすく、汎用性の高さも魅力の1本となっている。付属するスポークステッカーを加えれば、レーシングシーンでの「57NR」のスパルタンなイメージをストリートにも持ち込める。

57TRはクイックなハンドリングを追求したモデル

レイズ グラムライツ 57TR × トヨタ GR86

ここまでの「57NR」および派生モデルに対して、「57TR」は大きく方向性を異にするモデルとなっている。先にも紹介した通り、設計思想としてはシャープでダイレクトなハンドリングを実現するために各部を作り込んでいるのが特徴だ。

レイズ グラムライツ 57TR

構造面で見どころとなるのはデルタセクションスポーク。その名の通り三角形（デルタ）のスポーク断面を持つことでスポーク剛性を高めると同時に、エッジを効かせた造形によって視覚的なシャープさも演出しているのが同モデルならではの特徴だ。

レイズ グラムライツ 57TR

細部ではリム内側に刻まれたgramLIGHTSのロゴにも注目したい。仕上がりのクオリティを高め、ホイールの質感を一段引き上げる効果を発揮する。同じくデザイン性を高めたセンターキャップも、ホイール全体のグレード感を押し上げている。

このようにグラムライツ「57NR」とその派生モデル、そして「57TR」には、それぞれ異なる設計コンセプトとデザインが込められていることがわかる。5穴モデルではナットホール数の倍数である10本スポークは、バランスが良く応力分散性にも優れる基本デザインだ。だからこそスポーツホイールの定番として支持されている。

レイズ グラムライツ 57NR × ホンダ シビックタイプR

そんな10本スポークを採用しながら、構造や細部の設計の違いで方向性を分けた「57NR」と「57TR」。両モデルの特性を理解したうえでモデルチョイスを行えば、目的に合ったホイールセットアップが完成するだろう。王道の10本スポークデザインだからこそ、それぞれの個性を理解してスポーツホイール選びを楽しみたい。