ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

エンジンは『GRヤリス』の1.6リットル3気筒ターボベース、FRJが第2世代マシン導入へ…2027年から

・FRJは2027年シーズンから次世代車両2nd Genを導入する

・開発は童夢の「DOME F112」、FIAの2nd Gen規定に準拠する

・エンジンはATMの「ATM163T」、日本の供給はトムスが担当する

FRJの第2世代マシン「2nd Gen」
  • FRJの第2世代マシン「2nd Gen」
  • FRJの第2世代マシン「2nd Gen」
  • FRJの第2世代マシン「2nd Gen」
  • FRJの第2世代マシン「2nd Gen」
  • FRJの第2世代マシン「2nd Gen」

フォーミュラ・リージョナル・ジャパニーズ・チャンピオンシップ（FRJ）を運営するニューパシフィックスポーツマーケティングは5月20日、2027年シーズンより次世代車両「2nd Gen」を導入すると発表した。

【画像】FRJの第2世代マシン「2nd Gen」

FRJは若手ドライバーの育成と、日本国内でのフォーミュラカテゴリー発展を目的に2020年に始まった。近年は安全基準の進化に加え、物流コストや部材価格の上昇、安定供給体制の確保など、運営環境が大きく変化しているという。

事務局は安全性や公平性、安定したシリーズ運営、部品供給体制、コスト面などを総合的に検討し、2027年から2nd Genを導入することを決めた。

FRJの第2世代マシン「2nd Gen」FRJの第2世代マシン「2nd Gen」

開発元の童夢は、FIA規格車両3機種目となる「DOME F112」を提示した。DOME F112は、強化された2026 FIA Formula Regional 2nd Gen規定（J項275A）に準拠する新世代フォーミュラシャシーだ。

フロントインパクトストラクチャー（FIS）、リヤインパクトストラクチャー（RIS）、サバイバルセル（MONOCOQUE）を最新規定に適合させ、サスペンションには3rdエレメントを新たに搭載する。車高セッティングとピッチング制御を独立して行えるようにし、高度な車両セットアップに対応する。

空力面では、FIAが推進する「オーバーテークしやすい空力コンセプト」に基づき、最新エアロ基準に対応したデルタウィング型フロントウィングとリヤウィングレットを装備する。風洞試験とCFD解析を繰り返し実施し、ダウンフォース重視のシャーシエンジニアリングを学べるパッケージを目指す。

制御系は、先代のFIA Formula Regional 1st Gen車両と同様に、Marelliのシステムを採用する。サスペンションジオメトリは、幅広いドライバーに対応したDOME F111/3のマイルド特性に対し、ステアリングインフォメーション量を高めたやや上級者向けのセッティングを標準仕様とし、マイルドな特性はオプションで選択できる。

FRJの第2世代マシン「2nd Gen」FRJの第2世代マシン「2nd Gen」

エンジンはイタリアのAutotecnica Motori（ATM）が開発した「ATM163T」を搭載する。日本における供給とテクニカルサポートはトムスが担当する。

ATM163Tは、トヨタ『GRヤリス』に採用されている1.6L直列3気筒ターボエンジン「G16E-GTS」をベースに新規開発された。開発と認証は1st Gen同様にATMが担当し、国内でのエンジン供給やメンテナンス、テクニカルサポートはトムスが担う。

シャシーの価格は11万1500ユーロ、エンジンは3万5175ユーロで、いずれも2026年度FIA Formula Regional 2nd Gen承認規則による価格だ。販売価格は、FIAが発表するOECD（消費者物価指数）に基づき、2027年初頭に発表される。

2026年7月頃から申し込み受付を開始し、2027年から順次デリバリーを予定する。詳細はホームページやSNSで案内するとしている。

また、2027年からFRJは国際格式シリーズとして開催される予定で、エントラントとドライバーには国際ライセンスが必要になる。シリーズ全体として国際基準に則った競技環境へ進化するという。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ GRヤリス

童夢

トムス

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews