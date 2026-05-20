エンジンは『GRヤリス』の1.6リットル3気筒ターボベース、FRJが第2世代マシン導入へ…2027年から

フォーミュラ・リージョナル・ジャパニーズ・チャンピオンシップ（FRJ）を運営するニューパシフィックスポーツマーケティングは5月20日、2027年シーズンより次世代車両「2nd Gen」を導入すると発表した。

【画像】FRJの第2世代マシン「2nd Gen」

FRJは若手ドライバーの育成と、日本国内でのフォーミュラカテゴリー発展を目的に2020年に始まった。近年は安全基準の進化に加え、物流コストや部材価格の上昇、安定供給体制の確保など、運営環境が大きく変化しているという。

事務局は安全性や公平性、安定したシリーズ運営、部品供給体制、コスト面などを総合的に検討し、2027年から2nd Genを導入することを決めた。

FRJの第2世代マシン「2nd Gen」

開発元の童夢は、FIA規格車両3機種目となる「DOME F112」を提示した。DOME F112は、強化された2026 FIA Formula Regional 2nd Gen規定（J項275A）に準拠する新世代フォーミュラシャシーだ。

フロントインパクトストラクチャー（FIS）、リヤインパクトストラクチャー（RIS）、サバイバルセル（MONOCOQUE）を最新規定に適合させ、サスペンションには3rdエレメントを新たに搭載する。車高セッティングとピッチング制御を独立して行えるようにし、高度な車両セットアップに対応する。

空力面では、FIAが推進する「オーバーテークしやすい空力コンセプト」に基づき、最新エアロ基準に対応したデルタウィング型フロントウィングとリヤウィングレットを装備する。風洞試験とCFD解析を繰り返し実施し、ダウンフォース重視のシャーシエンジニアリングを学べるパッケージを目指す。

制御系は、先代のFIA Formula Regional 1st Gen車両と同様に、Marelliのシステムを採用する。サスペンションジオメトリは、幅広いドライバーに対応したDOME F111/3のマイルド特性に対し、ステアリングインフォメーション量を高めたやや上級者向けのセッティングを標準仕様とし、マイルドな特性はオプションで選択できる。

FRJの第2世代マシン「2nd Gen」

エンジンはイタリアのAutotecnica Motori（ATM）が開発した「ATM163T」を搭載する。日本における供給とテクニカルサポートはトムスが担当する。

ATM163Tは、トヨタ『GRヤリス』に採用されている1.6L直列3気筒ターボエンジン「G16E-GTS」をベースに新規開発された。開発と認証は1st Gen同様にATMが担当し、国内でのエンジン供給やメンテナンス、テクニカルサポートはトムスが担う。

シャシーの価格は11万1500ユーロ、エンジンは3万5175ユーロで、いずれも2026年度FIA Formula Regional 2nd Gen承認規則による価格だ。販売価格は、FIAが発表するOECD（消費者物価指数）に基づき、2027年初頭に発表される。

2026年7月頃から申し込み受付を開始し、2027年から順次デリバリーを予定する。詳細はホームページやSNSで案内するとしている。

また、2027年からFRJは国際格式シリーズとして開催される予定で、エントラントとドライバーには国際ライセンスが必要になる。シリーズ全体として国際基準に則った競技環境へ進化するという。