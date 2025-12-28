ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

トムス、自転車用ヘルメット市場に初参入…SG規格適合の子供用・大人用を発売

モータースポーツのレーシングチームとして知られるトムスは、自転車用ヘルメット市場に初参入。日本の安全基準「SG規格」に適合した子供用・大人用ヘルメットおよび子供用プロテクターを12月16日に発売した。西松屋チェーンのオンラインショップおよび一部店舗で先行販売を開始する。

道路交通法改正により自転車ヘルメット着用の努力義務化が進む中、モータースポーツのレーシングチームとして知られるトムスが自転車業界に参入する。製品はレーシングカーを彷彿させるカーボン調の外観と、精悍で落ち着きのある「マットブラック」を採用している。

ヘルメットは大型の通気口により軽量化にも配慮し、サイズ調整ダイヤル付きで最適なフィット感を保つ。ワンタッチバックルの採用により、手袋をしたままでも脱着が簡単な仕様となっている。

大人用ヘルメットは頭囲サイズ57cm～60cm、重量510gで、価格は5498円（税込）。小学生中学年から大人まで対応する。子供用は頭囲サイズ48cm～52cm、重量385gで、価格は4948円（税込）。1歳から小学生低学年まで使用できる。

また、2歳～4歳向けのプロテクターセットも同時発売する。手首・肘・膝を守る3点ガードで、価格は2968円（税込）となっている。

トムス公式オンラインショップでは2026年春に販売開始予定。

《レスポンス編集部》

