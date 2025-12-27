ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

トムス、“ブランドを再定義”したレクサスの新カスタム4台を初公開へ…東京オートサロン2026

LEXUS LX TOM'S EDITION
  • LEXUS LX TOM'S EDITION
  • トムスの「東京オートサロン2026」ブースイメージ
  • トムスの「東京オートサロン2026」ブースイメージ
  • 新谷桐子
  • 央川かこ

トムスは、2026年1月9日から11日まで幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」に出展すると発表した。「クルマに乗る喜びと人生を楽しむキッカケづくりを提供する」というビジョンのもと、レクサス4台と、長年培ってきた技術を未来へ受け継ぐ「トムス ヘリテージ」プロジェクトの展示を予定している。

【画像】トムスの「東京オートサロン2026」ブースイメージ

展示車両は計5台。『レクサスLX TOM'S EDITION』は、レクサス『LX』が本来備える圧倒的な存在感に、トムスの美学を重ね合わせた一台で、主張は控えめでありながら近づいた瞬間に別格であることが理解できる仕上がりとなっている。

また、これまでの「TOM'S COMPLETE CAR」から「TOM'S EDITION」へと名称を変更したこともトピックだ。トムスの価値観で再定義した、としている。

このほか、『レクサスLM TOM'S EDITION GOLD LIMITED』『レクサスLC TOM'S EDITION』『レクサスGX TOM'S EDITION』、トムス ヘリテージの「トヨタ カローラレビン（AE86）」を展示予定。これらの詳細情報は2026年1月5日に公開される。

トムスの「東京オートサロン2026」ブースイメージトムスの「東京オートサロン2026」ブースイメージ

ブースデザインは、レクサスエリアが落ち着いたラグジュアリーな空間、トムス ヘリテージエリアが近未来のガレージをコンセプトとした世界観で構成。開発工程のドキュメンタリー映像も公開する。

物販ブースは前回より面積を拡大し、東京オートサロン2026で初公開となる往年の名車をデザインしたオリジナルTシャツなど、約20種類以上の新商品を販売する。

また、央川かこさんと新谷桐子さんの2名がトムスアテンダントとして会場に登場。撮影会や物販ブースでのサイン会などを実施する予定だ。出演情報は特設ページで随時更新される。

《レスポンス編集部》

