ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

トヨタは喧嘩三番勝負！ 東京オートサロン2026で魅せた気合とは？…1月の新型車記事ベスト5

トヨタ自動車（東京オートサロン2026）
  • トヨタ自動車（東京オートサロン2026）
  • 参考出品パーツ装着車「GeoRoam」
  • 『NEO86』
  • リザルトジャパン NEO86（東京オートサロン2026）
  • アンコール『シリーズ1』

1月1～28日に公開された自動車ニューモデルに関する記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今月は、東京オートサロン2026に関する記事に注目が集まりました。86のリトラクタブルライト装着が2本ランクイン、復活エスプリもリトラです。


1位） 「売られた喧嘩は買う」と豊田会長、トヨタ自動車の三番勝負…東京オートサロン2026：200 Pt.

トヨタは喧嘩三番勝負！　トヨタ自動車のモータースポーツ部門、トヨタGAZOOレーシング（TGR）は、1月9～11日に千葉市の幕張メッセで開催される東京オートサロン2026に出展。9日のプレスカンファレンスには、マスタードライバーのモリゾウこと豊田章男会長が登壇した。
「親子喧嘩」「社内抗争勃発」「カスタム対決」の三番勝負！





2位） いすゞがキャンピングカー専用シャシーにワイドキャブロング追加、カスタム仕様「GeoRoam」初公開…東京オートサロン2026：136 Pt.

いすゞ自動車は1月9日、小型トラック『エルフ』をベースにしたキャンピングカーシャシーのフラッグシップ「Be-cam(ビーカム)」に、新たに「ワイドキャブロング」を追加した。同車をベースにしたキャンピングカーが、日本特種ボディーより発売される。
キャンピングカーの欲しいを叶える設計





3位） 先代トヨタ86にリトラクタブルライト、名車『トレノ』再現の「NEO86」誕生…東京オートサロン2026：70 Pt.

ResultJapan（リザルトジャパン）は、先代トヨタ『86』をベースに、名車『スプリンター・トレノ』（AE86）風のリトラクタブルライトを組み込んだ『NEO86』を東京オートサロン2026に出展する。
「ハチロクの楽しさ」を体感できる一台







4位） 話題の「開閉式ライト」を装着したトヨタ86『NEO86』、車検を通す方法は？…オートサロン2026：58 Pt.

「東京オートサロン2026」の開催前から話題となった、リトラクタブルヘッドライトに改造された『NEO86』。先代トヨタ『86』をベースに、往年の“ハチロク“ことAE86『スプリンタートレノ』風に仕上げたカスタムカーだが、制作したResultJapan（リザルトジャパン）に、改造費用などを詳しく聞いた。
日本でもナンバー付きのNEO86も夢ではない？





5位） ロータスの名車『エスプリ』再来、フルカーボンボディに格納式ヘッドライト…アンコール『シリーズ1』発表：36 Pt.

英国のアンコール(Encor)は、ロータスの名車『エスプリ』のオリジナルコンセプトが1975年のパリモーターショーでデビューして50年を記念し、アンコール『シリーズ1』を発表した。
自動車史上最も象徴的なデザインのひとつを現代技術で蘇らせる


《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタGAZOOレーシング

東京オートサロン2026

トヨタ自動車

ダイハツ工業

ダイハツ ハイゼット

トヨタ カムリ

軽自動車

トラック

セダン

東京オートサロン

注目の記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES