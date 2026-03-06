スズキ『アルト』改良新型は“親しみやすさ”を目指しデザインを刷新…今週のビジネス記事ランキング

今週公開された有料会員記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週はスズキ『アルト』改良新型での狙いをデザイナーにインタビューした記事に注目が集まりました。

【画像全5枚】

1位）【スズキ アルト 改良新型】なぜ「Sマーク」の位置が変わった？ コストと空力、「親しみやすさ」へのデザインの最適解とは

https://response.jp/article/2026/03/04/408186.html

2025年6月に改良された、軽自動車の代表格スズキ『アルト』は、ボディ剛性の向上、燃費性能の改善など、多岐にわたる改良が施され、フルモデルチェンジ級のビッグマイナーチェンジとなった。そのデザインについても手が加えられ、エアロダイナミクスの向上も図られているという。

スバル BRZ

2位）中国が対日輸出で規制：スバル、日野など「注視リスト」入り…自動車業界に広がるリスク

https://response.jp/article/2026/02/27/407938.html

中国政府は1月6日付で、日本向けのデュアルユース（軍民両用）品目の輸出管理を強化する規制を発表し、施行した。またスバルや日野自動車などをウォッチリストに指定した。自動車業界では手続きの厳格化による取引遅延やサプライチェーン見直しの可能性が浮上している。

ロボタクシー市場シェアトップだから語れるLiDAR最新動向…Hesai Technology 胡 姚君氏［インタビュー］

3位）ロボタクシー市場シェアトップだから語れるLiDAR最新動向…Hesai Technology 胡 姚君氏［インタビュー］

https://response.jp/article/2026/02/26/407908.html

自動運転技術におけるLiDARは、とかくカメラメインのビジョンシステムと比較されがちだが、多くの専門家が認識しているように、自動運転技術の適否を、カメラかLiDARかといった単純な二元論で評価することに戦略上の意味はない。LiDARやカメラが、実際に動いているADAS車両や市販されているロボカーにどう搭載されているのか、市場動向を見る必要がある。

ホンダ CR-V 新型

4位）ホンダ株価が続伸、新型『CR-V』を27日発売

https://response.jp/article/2026/02/27/407974.html

27日の日経平均株価は前日比96円88銭高の5万8850円27銭と4日続伸。米半導体株安が重しとなり、AI（人工知能）関連などを中心に売りが先行。ただ、その後は下げ渋る展開となり、後場入り後プラス圏に浮上した。

人事情報

5位）ニデック（旧 日本電産）・人事情報 2026年2月1日付

https://response.jp/article/2026/02/27/407971.html

ニデック（旧 日本電産）株式会社（本社：京都市南区、代表取締役社長執行役員 最高経営責任者：岸田光哉）は、2026年2月1日付の人事異動について発表しました。