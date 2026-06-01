VW『ゴルフGTI』がニュル最速に返り咲き…5月に盛り上がった口コミ記事ベスト5

5月に公開された口コミ記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今月は『ゴルフGTI』がニュルブルクリンクのFF車レコードを塗り替えたニュースに注目が集まりました。
フォルクスワーゲンの『ゴルフGTI EDITION 50』が、ドイツのサーキット「ニュルブルクリンク」北コースで前輪駆動（FF）の量産車新記録を更新した。これに対しSNS上では「ゴルフ好きだからほんまに嬉しい」「とんでもない走り」など多くの反響が集まっている。
プジョーのCセグメントハッチ『308 GT ハイブリッド』改良新型が発売された。メーカー希望小売価格は524万円。デザインが大きく変わったことでSNSでは、「ついに発売されました」「ここ最近の車で一番カッコいい」など、注目が集まっている。
シトロエンは、伝説的モデル『2CV』の精神を受け継ぐ新型モデルの開発を正式に発表した。2026年10月に開催されるパリモーターショー2026で、このプロジェクトの詳細が明らかにされる予定だ。
マツダは21日、主力モデルであるクロスオーバーSUV『CX-5』を9年ぶりにフルモデルチェンジし、全国のマツダ販売店で販売開始した。メーカー希望小売価格（消費税込）は330万円から447万1500円。SNSでは、「マツダの本気を感じる」「顔がゴツくてかっこよすぎる！」など、話題になっている。
日産モータースポーツ＆カスタマイズは8日、今夏発売を予定している新型日産『エルグランド』をベースにしたカスタムカー「AUTECH（オーテック）」のデザインを、標準モデルの正式発表に先駆けて公開した。SNSでは、「オーテックエルグランドカッケー」「AUTECHブルーいい！」など、話題になっている。