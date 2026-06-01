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VW『ゴルフGTI』がニュル最速に返り咲き…5月に盛り上がった口コミ記事ベスト5

FF車最速記録を更新したVW ゴルフGTI EDITION 50
  • FF車最速記録を更新したVW ゴルフGTI EDITION 50
  • プジョー『308 GT ハイブリッド』改良新型
  • 往年のシトロエン2CV
  • マツダ CX-5 新型（G・4WD）
  • 日産 エルグランド AUTECH

5月に公開された口コミ記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今月は『ゴルフGTI』がニュルブルクリンクのFF車レコードを塗り替えたニュースに注目が集まりました。


1位） 「とんでもない走り」VW『ゴルフGTI』が『タイプR』破りFF車ニュル最速に！ SNSでは悲喜こもごもの反響：189 Pt.

フォルクスワーゲンの『ゴルフGTI EDITION 50』が、ドイツのサーキット「ニュルブルクリンク」北コースで前輪駆動（FF）の量産車新記録を更新した。これに対しSNS上では「ゴルフ好きだからほんまに嬉しい」「とんでもない走り」など多くの反響が集まっている。
VWファンが喜びの声を上げる一方、ホンダファンからは「早く取り返してくれ」などのコメントも





2位） 「最近の車で一番カッコいい」プジョー『308』改良新型、発光エンブレム初採用「夜に見てみたい」の声も：92 Pt.

プジョーのCセグメントハッチ『308 GT ハイブリッド』改良新型が発売された。メーカー希望小売価格は524万円。デザインが大きく変わったことでSNSでは、「ついに発売されました」「ここ最近の車で一番カッコいい」など、注目が集まっている。
「グリル一体型ヘッドライトで顔つきが進化した」などデザインに高評価の声





3位） 「いよいよ復活か」「めっちゃ気になる」名車シトロエン『2CV』、新型予告にSNSでは期待の声：87 Pt.

シトロエンは、伝説的モデル『2CV』の精神を受け継ぐ新型モデルの開発を正式に発表した。2026年10月に開催されるパリモーターショー2026で、このプロジェクトの詳細が明らかにされる予定だ。
「2CVは元で完成されすぎている」などの意見も





4位） 「バカ売れしそう」新型『CX-5』発売にSNS興奮！「マツダの本気を感じる」「価格頑張ってる」の声も：74 Pt.

マツダは21日、主力モデルであるクロスオーバーSUV『CX-5』を9年ぶりにフルモデルチェンジし、全国のマツダ販売店で販売開始した。メーカー希望小売価格（消費税込）は330万円から447万1500円。SNSでは、「マツダの本気を感じる」「顔がゴツくてかっこよすぎる！」など、話題になっている。
「早く試乗したい」「カッコええ」など高評価の声多数





5位） 「AUTECHブルーいい！」日産 エルグランド『AUTECH』先行公開にSNS興奮！「幅広い層に受けそう」の声も：57 Pt.

日産モータースポーツ＆カスタマイズは8日、今夏発売を予定している新型日産『エルグランド』をベースにしたカスタムカー「AUTECH（オーテック）」のデザインを、標準モデルの正式発表に先駆けて公開した。SNSでは、「オーテックエルグランドカッケー」「AUTECHブルーいい！」など、話題になっている。
「アルヴェルに対抗できるデザイン」など期待の声が多く見られた


《レスポンス編集部》

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