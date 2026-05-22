「最近の車で一番カッコいい」プジョー『308』改良新型、発光エンブレム初採用「夜に見てみたい」の声も

プジョーのCセグメントハッチ『308 GT ハイブリッド』改良新型が発売された。メーカー希望小売価格は524万円。デザインが大きく変わったことでSNSでは、「ついに発売されました」「ここ最近の車で一番カッコいい」など、注目が集まっている。

【画像】プジョー『308 GT ハイブリッド』改良新型

プジョー『308』は、個性際立つデザインと上質なインテリア、ダイナミックな走りを強みに、Cセグメントに新たな価値観を提示してきたコンパクトモデルだ。プジョー独自のi-Cockpitによる直感的な操作性や、高い快適性を実現するシート設計、効率とパフォーマンスを両立したパワートレインが評価され、デザイン性や走行性能にこだわるユーザーを中心に支持を集めている。

日常の使いやすさとロングドライブでの快適性を兼ね備えたモデルとして幅広いシーンで高い評価を得ており、日本の道路環境に適したボディサイズと実用性の高さも魅力となっている。

プジョー『308 GT ハイブリッド』改良新型

その中でも308 GTハイブリッドは、ハイブリッドシステムによる滑らかで心地よい加速と伸びやかな走行性能を特長とし、環境性能とドライビングプレジャーを両立するモデルだ。

改良新型は、プジョーの最新デザインを反映し、フロントフェイスを大幅に刷新した。ブランドを象徴するライオンの爪痕をモチーフとしたライトシグネチャーは、ロー＆ワイドを強調するとともに、リアと呼応することで車両全体に統一感のあるデザインへと進化している。

ブラックアウト処理を施したヘッドライトはグリルデザインと連続性を持たせることで、フロント全体を一体的に見せる新しい表情を生み出している。また、フロント中央にはブランド初となる発光エンブレム（イルミネーテッド・エンブレム）を採用し、先進性とブランドアイデンティティを印象的に表現する。

プジョー『308 GT ハイブリッド』改良新型

さらに、フロントバンパーにはタイヤハウスへ空気を導くダクトを新採用。タイヤ周辺の乱気流を抑え、空気抵抗の低減と燃費効率の向上に貢献する。

リアではバンパー下部のクローム処理部分をブラック塗装に変更し、フロントとの統一感を強化。新デザインの18インチアルミホイールを採用し、スポーティかつ洗練された印象を高めている。

ボディカラーは、新色「ラゴア・ブルー」と「オケナイト・ホワイト」、「ペルラネラ・ブラック」の3色展開だ。新色の「ラゴア・ブルー」は、ポルトガル南部の大西洋に面した海岸都市「ラゴア（Lagoa）」に着想を得たカラーで、深みと鮮やかさを兼ね備えた色調が特長となっている。

プジョー『308 GT ハイブリッド』改良新型

X（旧Twitter）では、「ここ最近の車で一番カッコいい」「グリル一体型ヘッドライトでよりロー＆ワイドな顔つきに進化しました」など、好意見が寄せられた。

また、「ブランド初の発光エンブレムは夜に見てみたい」「ついに発売されました」など、期待の声があがっている。