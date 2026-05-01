プジョーが次世代SUV提案、「コンセプト8」世界初公開…北京モーターショー2026

プジョーは、北京モーターショー2026において、コンセプトカー『コンセプト8』を世界初公開した。

【画像】プジョー・コンセプト8

世界有数の影響力を持つ自動車市場のひとつである中国で、グローバルブランドとしての存在感を改めて示した形だ。

■ラージSUVの未来を示す一台

プジョー・コンセプト8

コンセプト8は、プジョーのラージSUVが向かう方向性を示すモデルだ。無駄を削ぎ落としたピュアで本質的なデザインは、高効率と優れた空力性能を想起させ、同時に直感的な走る悦びを予感させる。

スポーティで堂々としたプロポーションを備え、力強さ、ゆとりある空間、そしてダイナミズムを兼ね備えた存在として、プジョーのSUV戦略の新章を告げるモデルと位置づけられている。

■フレンチの感性と最先端技術の融合

北京モーターショー2026において、プジョーはフレンチの感性、エモーショナルなデザイン、そして最先端の電動とインテリジェント技術を融合させた未来志向のビジョンを提示した。

ブランドの精神「Serious about pleasure」のもと、emotion・excellence・innovationを変革の中心に据え、新しい世代のユーザーが求める個性的で魅力的なクルマづくりに取り組んでいる。

■中国生産・海外輸出も視野に入れた国際成長戦略

プジョー・コンセプト8

コンセプト8は、中国市場向けに中国で生産されるSUVの新世代ラインアップを予告するものだ。さらに中国からプジョーの海外市場へ輸出されるモデルも視野に入れた、国際成長戦略の一環と位置づけられている。

これらの車両は、プジョーならではのデザインと走行性能に、パートナーである東風汽車の技術力を融合させ、武漢工場にて生産される予定だ。