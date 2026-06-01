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メンテナンスパック「SUBARU Care Passport」、13項目選べる付帯サービス…7万8144円から

・SUBARUがメンテナンスパック「SUBARU Care Passport」を販売開始

・法定点検に加え「13項目の選べる付帯サービス」から利用項目を選択できる

・車両購入時と車検入庫時で契約期間・利用回数・価格が異なる

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SUBARU（スバル）は6月1日、メンテナンスパック「SUBARU Care Passport」の販売を開始した。

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同社は、購入後も長く車を使う顧客が多いことを踏まえ、用途や乗り方の変化に合わせて点検・整備の要望にも対応する狙いを示した。

「SUBARU Care Passport」は、法定点検に加え「13項目の選べる付帯サービス」から、好みのメンテナンス項目を選べるのが特徴だ。今後は、整備履歴やコネクティッド技術を活用し、要望を見据えたサービス充実を図るとしている。

加入可能時期は、車両購入時と車検入庫時の2通り。車両購入時はSUBARUの新車全車種とSUBARU認定U-Car（中古車）が対象で、車検入庫時はSUBARU全車種が対象となる。

販売価格（税込）は、車両購入時の登録車で「SUBARU Care Passport 10」が97,169円（34か月、10回）、「SUBARU Care Passport 18」が205,865円（58か月、18回）。軽乗用車では「SUBARU Care Passport 10」が78,144円、「SUBARU Care Passport 18」が178,206円となる。

車検入庫時は、登録車で「SUBARU Care Passport 8」が120,692円（24か月、8回）、軽乗用車で「SUBARU Care Passport 8」が103,264円（24か月、8回）。

サービスメニューは、法定点検（車検／12か月法定点検）に加え、セーフティチェック（SUBARUオリジナル点検）やエンジンオイル、オイルフィルター、ワイパーラバー前後、エアコンフィルター、エアクリーナー、デフオイル、ヘッドライトコーティング、コーティングメンテナンス、タイヤローテーション（夏⇔冬タイヤ交換作業含む）、燃料添加剤、エバポレーター洗浄、リモコンキー電池×2などが含まれる。

《森脇稔》

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