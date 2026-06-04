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スバル『レヴォーグ』一部改良、SI-DRIVEの全モードで加速レスポンス向上…363万円から

・レヴォーグの一部改良でSI-DRIVE全モードの加速レスポンスを向上

・Sモードに新制御を採用し、アクセル操作に応じて特性を瞬時に切り替える

・MySubaru Connectにハザード点滅機能を追加し、車両位置確認を支援

スバル・レヴォーグ
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SUBARU(スバル）は6月4日、『レヴォーグ』の一部改良モデルを発表した。価格は363万円からだ。

【画像】スバル・レヴォーグ

レヴォーグは「先進安全」「スポーティ」「ワゴン価値」を進化させたパフォーマンスワゴンだ。

改良では、スポーティな走りを引き立てるとともに、コネクティッドサービスを強化し利便性を高めた。

スバル・レヴォーグスバル・レヴォーグ

走行性能では、SI-DRIVEの全モードで加速レスポンスを向上させた。特にSモードでは、ドライバーのアクセル操作に応じて走りの特性を瞬時に変化させる新たな制御を採用した。コーナー立ち上がり時などでは従来以上のリニアな加速感を実現し、穏やかな操作時にはIモード相当の特性へ切り替えることで、状況に応じたスムーズな走りを目指すとしている。

コネクティッドサービス「MySubaru Connect」には、新たに「ハザード点滅機能」を追加した。駐車場などで車両の位置が分かりにくい場合でも、ハザードランプの点滅により車両位置を確認できるようにする。

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インテリアでは、STI Sport EX以外のグレードでステアリングホイールやシフトブーツにブラックステッチを採用した。STI Sport EXではフロアコンソールリッドをブラックに変更し、室内のスポーティな印象を高めた。

販売計画は620台／月。

なお、ハザード点滅機能の利用には「つながる安全ベーシック」および「リモートサービス＋」への加入が必要で、オプションプランのみの加入では利用できないとしている。

《森脇稔》

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