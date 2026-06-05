ピックアップトラックの荷台に、積載型キャンピングキャビン「INFINITY 01」発表…Moon Star Export

Moon Star Exportは6月5日、積載型のキャンピングキャビン「INFINITY 01」を発表した。トヨタ『ハイラックス』など、ピックアップトラックの荷台に搭載する。

【画像】積載型キャンピングキャビン「INFINITY 01」

同社は、軽キャンピングカー「HAPPY 1」シリーズや『カムロード』ベースの「Discovery」に加え、新たに「INFINITY 01」をラインアップに追加する。

INFINITY 01を取り付ける車両は、積載を前提に設計されたピックアップトラック。舗装路での安定性に加え、アウトドアへ向かう道のりも重視したという。

室内は、旅先での快適性を想定して設計した。ポップアップ時の室内高は約200cmで、立ったまま移動できる。

ベッドはバンクベッドが伸長式で、サイズは200x160cm。ダイネットベッドは約175x80cmで、ソロからペア、ファミリーユースまで対応する。

冬はFFヒーター（Webasto製）で暖房し、夏はクーラーで冷房する。電源は400Aのリチウムイオンバッテリーと3000Wインバーターの組み合わせで、長時間の電力供給を可能にする。

標準装備には、270度の大型サイドオーニング、ポータブル冷蔵庫、マルチルームカーテン付の外部シャワー、フォグランプ、レノジー社製400Wソーラーパネル、温水ボイラー、各50Lの給排水タンクなどが含まれる。

価格は諸経費・税込で250万円だ。