ヨコハマタイヤ、「アジアクロスカントリーラリー2026」12チーム・20台にSUVタイヤ供給　三菱は2連覇へ挑戦

横浜ゴムは、8月10日から15日にかけてタイで開催されるアジア最大のクロスカントリーラリー「アジアクロスカントリーラリー2026（AXCR）」に参戦する12チーム・20台に、SUV・ピックアップトラック用マッドテレーンタイヤ「ジオランダー M/T G003」を供給する。ジオランダー装着車はAXCRで2022年・2023年・2025年に総合優勝を果たしており、今年も複数の有力チームをサポートする。

【画像】昨年総合優勝した三菱自動車の「トライトン」

注目は昨年王者のチーム三菱ラリーアートで、三菱『トライトン』3台体制で2連覇に挑む。ドライバーは2022年と2025年の覇者チャヤポン・ヨーター選手、昨年5位の田口勝彦選手、2024年から2年連続完走の小出一登選手が務める。同チームは横浜ゴムとともに2022年総合優勝、2023年3位、2025年総合優勝という実績を持つ。

ほかにも、2023年に総合優勝と2位を獲得したトヨタ・ガズーレーシング・インドネシアがトヨタ『フォーチュナー』で参戦。同チームのサポートを受けるジオランダー・フォーチュナー・タクマGPでは、2023年の優勝ドライバー青木拓磨選手がステアリングを握る。昨年4位のイスズ・スパン・トレーン・チタニウム・ヨコハマ・ネクスター・ラリーチームは3台体制、クスコ・レーシングからは国内ラリーでも活躍する番場彬選手らが三菱・トライトンで出場する。女性ドライバーのチームも含め、幅広い参戦陣容を足元から支える。

昨年総合優勝した三菱自動車の「トライトン」

「ジオランダー M/T G003」はあらゆるオフロード路面での高い走行性能とロングライフ性能を追求したタイヤで、アグレッシブなデザインが特徴。AXCRは1996年にスタートしたFIA公認レースで、ダカールラリーと同格式。今年のコースはパタヤからピッサヌロークまで約2000kmで、山岳部やジャングル、海岸、プランテーションなど多彩なステージが設定されている。

横浜ゴムは2024年度から2026年度の中期経営計画「ヨコハマ・トランスフォーメーション2026（YX2026）」のもと、ジオランダーブランドの高付加価値品比率最大化を掲げており、モータースポーツ活動をブランド価値向上の場と位置付けている。