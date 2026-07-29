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ヨコハマタイヤ『ADVAN dB V552』、SAICモーター新型『MG7』に新車装着タイヤとして採用

ADVAN dB V552（アドバン・デシベル・ブイゴーゴーニ）
  • ADVAN dB V552（アドバン・デシベル・ブイゴーゴーニ）
  • SAICモーターの新型『MG7』
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横浜ゴムは、2026年1月から中国で販売が開始された上海汽車集団股份有限公司（SAICモーター）『MG7』の新車装（OE）着用タイヤとして、『ADVAN dB V552（アドバン・デシベル・ブイゴーゴーニ）』の納入を開始した。装着サイズは245/40R19 98W。

【画像】SAICモーターの新型『MG7』

『ADVAN dB V552』はグローバルフラッグシップブランド「ADVAN」シリーズのプレミアムコンフォートタイヤ。高い静粛性を追求しつつ、ウェットグリップ性能と低燃費性能を高いレベルで両立し、快適な乗り心地と優れた走行安定性が実現されている。

SAICモーターの新型『MG7』SAICモーターの新型『MG7』

新型MG7はターボエンジンを搭載するクーペスタイルのミッドサイズのスポーツセダン。今回のアップデートでは3段式電動リアウィングやデュアルツインエキゾーストが全車に標準装備されたほか、スマートコックピットなどのインテリジェント機能も強化されている。

横浜ゴムは2024年度から2026年度を対象とした中期経営計画「ヨコハマ・トランスフォーメーション・ニーゼロニーロク（YX2026）」において高付加価値品比率の最大化を掲げており、その一環としてADVANおよびSUV・ピックアップトラック用タイヤブランド「ジオランダー（GEOLANDAR）」の新車装着推進を進めている。

《ヤマブキデザイン》

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