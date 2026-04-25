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中国専用「AUDI」ブランド初のオール電動SUV『E7X』、航続750km超…北京モーターショー2026

AUDI『E7X』（北京モーターショー2026）
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アウディは、中国専用「AUDI」ブランド初のオール電動SUV『E7X』を「北京モーターショー2026」で発表した。中国向けに専用設計し、同ブランドの2台目の量産モデルとして電動プレミアムSUV市場で存在感を狙う。

【画像】北京モーターショー2026で発表された「AUDI E7X」

AUDI E7Xは、アウディとSAIC（上海汽車）の協業で生まれたブランドの製品だ。上海の「AUDIインテリジェント生産拠点（Anting）」で生産し、2026年上期に発売する計画だ。

AUDI『E7X』（北京モーターショー2026）AUDI『E7X』（北京モーターショー2026）AUDI『E7X』（北京モーターショー2026）AUDI『E7X』（北京モーターショー2026）

車両は「Advanced Digitized Platform（ADP）」をベースに開発し、ゾーン別の電子アーキテクチャを採用する。車両全体でのOTA（無線）アップデートや、中国のデジタルエコシステムとの統合をうたう。

パワートレインは900Vの高性能アーキテクチャを採用し、2種類の仕様を用意する。後輪駆動の300kW版と、quattroの500kW版で、0-100km/hは3.9秒。バッテリーは総容量100kWhまたは109kWhで、CLTC航続は大容量で750km超を掲げる。4C急速充電で、SOCの10%から80%までを13分で充電する。

運転支援は、ライダーベースの「AUDI 360 Driving Assist」を中国の複雑な交通環境向けに調整した。車内では、ゼログラビティシート、21.4インチの後席エンターテインメントディスプレー、Boseの「Performance Series」サウンドシステム、AI搭載の「AUDI Assistant 2.0」を組み合わせる。

AUDI『E7X』AUDI『E7X』

シートは2種類の仕様を用意する。5人乗りはアクティブな家族向け、4人乗りはビジネスリーダー向けのエグゼクティブ仕様だ。4人乗りでは独立した後席を採用し、最大120度のリクライニング角、23個のエアバッグによる空気圧調整、16点のマッサージ機能などを特徴としている。

《森脇稔》

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