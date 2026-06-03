イード、「北京モーターショー2026」現地取材レポートを発表 ～ファーウェイ・シャオミの躍進とAIディファインドビークル の登場～

株式会社イードは2026年の4月24日～5月3日に中国・北京で開催された「北京モーターショー（Auto China）2026」の調査レポートを発表しました。現地取材および報告会は、レスポンス副編集長を経て独立したジャーナリスト佐藤耕一氏が主に担当しました。

【画像全4枚】

■海外イベントレポート「北京モーターショー2026」

北京モーターショーは、毎年4月に上海と交互に開催される、中国最大＆世界最大規模のモーターショーです。北京モーターショー2026では出展社数は約1500社となり、128万人の来場者が集まりました。

■北京モーターショー2026レポート概要

【はじめに】中国市場概況2026

テーマ1：AIDVとはなにか～アーキテクチャの進化とE2E AI～

テーマ2：IT企業が自動車産業を制する日～ファーウェイとシャオミの成功事例～

テーマ3：中華ハイブリッド大攻勢～新たなHV技術と再興の理由～

テーマ4：ニューモデル&トレンド～9シリーズの流行とバッテリー新技術～

北京モーターショーは上海と隔年で交互に実施されている中国のモーターショーです。弊社では毎年調査レポートを作成、発刊しています。今年は従来のEV化、SDV化から「AI-Defined Vehicle」へとフェーズが移行した中国市場の変化、外資・日系ブランドの新たな生存戦略や注目のニューモデルなどをレポートします。

■イード海外展示会レポートについて

・45ページほどのスライド資料＋約40分ほどの動画で構成されるレポート

・現地会場からの臨場感ある動画とオンライン出展情報のまとめ

・俯瞰したトレンドを4テーマにまとめたストーリー性のあるレポート

■報告会（120分オンラインセミナー）について

・約90分の動画付レポートでの報告＋30分程度の質疑応答

・本パッケージプラン購入企業様専用の報告会のため、クローズドな会でご質問いただけます

・参加人数は本パッケージプラン購入企業様内であれば無制限です

■レポート＆報告会の特徴

・アメリカCES、ドイツIFA＆IAAとの違いを踏まえたストーリー性のあるレポート

・実際に現地取材を行った担当者による報告会＆質疑応答

・現場の臨場感をお伝えする動画を見ていただきながらのレポートパッケージ



■「北京モーターショー2026」イベントレポート報告会商品概要

内容：「北京モーターショー2026」イベントレポート報告会

価格：レスポンスビジネス法人会員権2名6ヵ月付き特別価格：682,000円（税込

レスポンスビジネス法人会員（既存会員向け）：特別価格：550,000円（税込）

レスポンスビジネス法人会員（非会員向け）：715,000円（税込）

ページ数：PPT/A4/約45ページ

納品物：4テーマ、合計約40分の動画を含むレポートPPT、報告会は質疑応答含む約2時間で企業別に行います。（参加人数に制限はございません）