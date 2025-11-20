レスポンスにて【CES 2026】現地会場アテンドツアーを10名限定で募集

自動車総合情報プラットフォーム『レスポンス』は、2026年1月6～9日の日程でアメリカ・ラスベガスで行われる世界最大級のテックショー「CES 2026」の現地会場アテンドツアーを開催します。今回ツアー参加者をレスポンスの読者・会員限定で10名募集いたします。

◆【レスポンス・限定10名】CES 2026現地会場アテンドツアー

本ツアーは10年以上CESを取材する、自動車総合情報プラットフォーム『レスポンス』の元副編集長でジャーナリストの佐藤耕一氏と『レスポンス』編集長の三浦和也が注目のブースをアテンドします。また、アテンドツアーの前に現地ラスベガスで事前ディナーも開催。プレスカンファレンス取材、会場初日の様子などの注目情報をキャッチアップいただけます。

■本アテンドツアーの特徴

▼現地での事前のディナーにより注目ブースをキャッチアップ

▼10年以上CESを見てきたレスポンス取材チームが注目ブースをアテンド

▼自動車モビリティ業界視点の会場ツアーですが、自動車関連企業のブースだけでなく、家電、ゲームエンターティメント、デジタルヘルス、スマートホームのライフスタイルやスタートアップまでカバー

▼CES 2026全体のトレンドを感じ、テクノロジー分野から視野を広げることができるツアー構成

■ツアー概要

日程：

事前ディナー：2026年1月6日（火）夜

アテンドツアー：2026年1月9日（金）9時00分～16時00分（AM3時間、PM3時間）

募集人数：10名（最小催行人数5名）

料金：1名につき13万2000円（税込）

備考・注意事項：こちらは当日のアテンドのみのご案内となります。

旅行企画ではございません。​

現地までの渡航費や、CESの入場券、入場申し込みは含まれておりませんので、ご自身でご用意ください。

■日程表

2025年1月6日（火）夜 事前ディナー プレスカンファレンス取材、そして会場初日の後、ほやほや注目情報の交流ディナー（着席）を実施​ 2025年1月9日（金） 現地会場アテンド 9:00-16:00（AM3時間、PM3時間） 10年以上CESを見てきたレスポンス取材チームが注目ブースをアテンド

■詳細・お申込みについて

詳細・お申込みはこちらのページよりご確認ください。

申込締切：2025年12月19日（金）正午

◆CES 2026の調査レポート＆報告会を販売、またCESの無料セミナーも開催

レスポンスでは毎年ご好評をいただいている「CES調査レポート＆報告会」を今年も発売予定です。

■11月28日（金）にCESの無料セミナーも開催

【無料】CES 2026予習＆復習セミナー「前回レポートでの振り返りと今年の見どころを紹介」

https://response.jp/article/2025/11/05/403036.html

申込締切：2025年11月26日（水）正午