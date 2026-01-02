ケータハムの電動スポーツにも搭載、XING Mobilityが浸漬冷却バッテリー技術出展へ…CES 2026

台湾のXING Mobilityは、CES 2026において、「浸漬冷却イノベーションの10年」をテーマに、EV、エネルギー貯蔵システム(ESS)、AIデータセンター向け高電圧DCバックアップバッテリーユニット(BBU)の3つの主要応用分野における技術成果を初めて一堂に展示すると発表した。

【画像】ケータハムの全電動コンセプトカー「プロジェクトV」

XING Mobilityは、世界初の浸漬冷却式800V高電圧DC BBUと、同社の浸漬冷却バッテリー技術を採用した英国ケータハムの全電動コンセプトカー「プロジェクトV」を展示する。これらの展示により、同社のシステムレベルでの検証能力と業界横断的な展開力を実証し、多様な応用分野における超高安全性と超高効率を示す。

XING Mobilityのデータセンター分野への拡大は、2015年以来、400～800V自動車認証バッテリーシステムの開発に注力してきた確固たる技術基盤の上に構築されている。

過去10年間、XING Mobilityは、欧州規制認証、日本の自動車メーカーとの10万km車両耐久性試験、クボタとの極限条件試験など、複数の厳格な実地検証を完了した。これらの要求の厳しいトラックおよびフィールドベースの検証により、XING Mobilityは高電圧絶縁、感電保護、高度な熱管理などの重要分野で深い専門知識を蓄積し、800V高電圧BBUシステムにおいて複製困難な競争優位性を形成した。

業界をリードする浸漬冷却バッテリー技術を活用し、XING Mobilityは英国ケータハムの電動化転換における重要な技術パートナーにもなっている。

ケータハム初の全電動スポーツカー「プロジェクトV」は、XING MobilityのIMMERSIO CTPモジュールフリー浸漬冷却技術を採用し、セル・トゥ・パック(CTP)アーキテクチャを利用して、高度に制約された車両パッケージ内で軽量設計、高性能、安全性の向上を実現している。

バッテリーシステムは、車両電動化に固有の熱管理とスペース統合の課題に効果的に対処し、高速走行とハンドリング性能が損なわれないことを保証しながら、コンセプトから生産への移行を加速する。ケータハムは、東京オートサロン2026で、プロジェクトVの量産プロトタイプを世界初公開し、XING Mobilityの浸漬冷却バッテリー技術のショーケースとともに、パートナーシップの量産展開フェーズへの正式な進展を示す予定だ。

今後、XING Mobilityは、グローバルパートナーとの技術統合を深め、浸漬冷却をコア競争力として活用しながら、自動車、データセンター、電力網の各分野で同時に前進し、グローバルな電動化とインテリジェント変革を支援するために、より安全で、より効率的で、より信頼性の高い電力ソリューションを提供し続ける、としている。