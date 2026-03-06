ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ホンダ、「左ハンドル」のまま北米産『インテグラ』『パスポート』を逆輸入へ［新聞ウォッチ］

昭和時代の高度成長末期のころには、女性アイドル歌手の「私の彼は左きき」というヒット曲もあったが、ホンダが北米生産車を日本に輸入する2車種も「左ハンドル」のままで販売するそうだ。

ホンダが発表したもので、きょうの各紙にも「ホンダ、米生産の2車種を逆輸入へ」などと取り上げている。それによると、米国から逆輸入するのは、高級車ブランド「アキュラ」のハッチバック『インテグラ』と、大型SUV（スポーツ用多目的車）『パスポート』の上級グレードで、アキュラブランドの国内販売は初めてのケースという。

先の日米関税合意を受け、2月に簡素化された米国からの輸入車の審査手続きに対応するもので、日本国内でも大型車の品ぞろえを広げる狙いのようだが、「価格は未定で、販売台数も少数となる見通し」（読売）。

日本メーカーが米国生産車を日本に投入する動きは、すでにトヨタ自動車も米国で生産するセダン『カムリ』、SUV『ハイランダー』、ピックアップトラック『タンドラ』の3車種について、今年から日本で順次発売する方針を示しているほか、日産自動車でも、SUV『ムラーノ』などが候補車として取り沙汰されている。

ホンダが日本へ逆輸入するパスポートホンダが日本へ逆輸入するパスポート

2026年3月6日付

●トランプ関税返還命令、米国際貿易裁、全額利息も対象に（読売・2面）

●米生産の2車種ホンダ逆輸入へ、パスポート・インテグラ（読売・6面）

●トヨタ2万台減産へ、中東向け（読売・7面）

●カイロス3機連続失敗、打ち上げ68秒後飛行中断（朝日・28面）

●スバル、新型EV来月発売、トヨタと共同開発第2弾（産経・10面）

●日野自動車、1万438台リコール（産経・22面）

●賃上げ要求高水準を維持、米関税下でも満額回答 （日経・5面）

●Leader's Vvoice、日野自動車小木曽聡社長、中国車を「安い」で片づけるな （日経・15面）

●自動運転の「目」勢力争い、カメラのみで制御の「テスラ式」拡大 （日経・17面）

●「つながる車」技術、NTT系、BMWに供給、今年世界販売の新EVに（日経・17面）

●中古車競売2月10%高、138万円、国内外で引き合い （日経・23面）

