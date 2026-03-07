ホンダ『CB750 ホーネット』にコンパクトになった「Eクラッチ」初搭載…114万9500円で4月16日発売へ

ホンダは、大型ロードスポーツモデル『CB750 ホーネット』に、クラッチコントロールを自動制御する「Honda E-Clutch」（Eクラッチ）を搭載するとともにカラーバリエーションを変更した「CB750 ホーネット E-Clutch」をホンダドリームより4月16日に発売する。価格は114万9500円だ。

【画像】ホンダ CB750 HORNET E-Clutch

今回、ライダーのスロットル操作を電気信号に変換し、スロットルバルブの開閉を制御するスロットルバイワイヤシステム（TBW）採用モデルに、クラッチコントロールを自動制御するHonda E-Clutchを初めて組み合わせて搭載した。

Honda E-Clutchは、発進、変速、停止など、駆動力が変化するシーンで、ライダーのクラッチレバー操作を必要とせず、最適なクラッチコントロールを自動制御することで、違和感のないスムーズなライディングを実現する電子制御技術だ。

CB750 ホーネット E-Clutchでは、TBWとの協調制御技術と組み合わせることで、スロットルを開けた際のバタフライバルブ開度やエンジン反応の最適化を図り、ライダーの技能や走行環境にあわせて、より柔軟かつ快適なクラッチ操作やスロットルワーク実現に寄与している。

ホンダ CB750 ホーネット E-Clutch

シフトダウンの際は、半クラッチ制御にTBWがエンジン回転数を合わせることで、短時間で回転差を吸収し、変速ショックの低減を図っている。また、急減速時や、路面の段差などによってリアタイヤが跳ねる場面では、前後輪の車輪速差からリアタイヤが跳ねている可能性を検出し、半クラッチ制御を介入させることで、車体挙動の安定化を図っている。

搭載レイアウトは、従来のHonda E-Clutchに対し、リフト機構を2軸化することで、クラッチアクチュエーターを前方に配置することを可能とし、エンジンの構造を大きく変更することなく、システムのコンパクト化を実現している。

カラーバリエーションは、都会的で大人の雰囲気が漂う「ウルフシルバーメタリック」と、明快なスポーティーさと迫力の佇まいを表現した「グラファイトブラック」の2色設定としている。

車体下部にアグレッシブなスタイリングを強調する、アンダーカウルを標準装備している。

ホンダは、環境負荷ゼロ社会の実現に向けて、2050年のサステナブルマテリアル率100%を目指している。CB750 ホーネット E-Clutchでは、使用済みプラスチック製品を回収、適切な処理工程を経て、リサイクル材として外装の一部に使用することで省資源化を図っている。

ホンダ CB750 ホーネット E-Clutch