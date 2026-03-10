ホンダのトニー・ボウ選手、X-Trial世界選手権20連覇達成…前人未到の記録更新

2026年FIM X-Trial世界選手権第8戦フランス大会が3月6日に開催され、レプソル・ホンダ・エイチアールシーのトニー・ボウ選手(スペイン39歳)が、自身の記録を更新する20年連続20回目のシリーズチャンピオンを獲得した。

【画像全2枚】

X-Trialは人工セクションを走破する屋内競技で、2026年シーズンは全10戦で競われている。レプソル・ホンダ・エイチアールシーのボウ選手はホンダ・レーシングのワークスマシン「モンテッサ COTA 4RT」で20連覇に挑んだ。

2025年10月から始まった2026年シーズンでは、開幕戦のアンドラと第2戦マドリードで2連勝。第3戦フランスでは2位となったものの総合一位を維持した。続くイタリアでの2連戦、イギリス、スペインで4連勝を果たし、着実に勝利を重ねた。

第8戦フランスでも安定した走りで優勝。チームメイトのガブリエル・マルセリ選手(スペイン26歳)が2位になり、今シーズン5度目のワン・ツーフィニッシュを達成して、節目となる20連覇に花を添えた。

トニー・ボウ選手

ボウ選手は一度も総合首位を譲ることなく、現在ランキング2位のガブリエル・マルセリ選手とのポイント差により、今シーズンあと2戦を残してシリーズチャンピオンを決定した。

ボウ選手はX-Trialのみならず、屋外で開催されるFIMトライアル世界選手権(TrialGP)でも19連覇を達成しており、これにより自身が最大の目標としているTrialGP、X-Trial合わせて40連覇に向けて王手をかけた。

ボウ選手は「レースの内容にはとても満足している。タイトルを獲得できたことをうれしく思う。今シーズンは肩のけがもあり、これまで以上に努力が必要なシーズン。支えてくれたすべての人に感謝している。厳しいシーズンで、これまで1戦を除いてすべてのレースで勝利することができ、2026年シーズンにこれほどの結果を残せるとは想像していなかった。今回のタイトルは、これまで獲得してきた中でも特に誇りに思えるものの一つ」とコメントした。