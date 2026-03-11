「どうなんだろ…試乗したい」Eクラッチ搭載モデルのみとなったホンダ『CB750 ホーネット』にSNSでは驚きの声

ホンダの大型ロードスポーツモデル『CB750 ホーネット』に、「Honda E-Clutch」（Eクラッチ）を搭載モデルが登場した。4月16日に発売、価格は114万9500円。SNSでは、「Eクラッチどうなんだろ、試乗したい…」「結構好き」など、話題になっている。

【画像】ホンダ『CB750 ホーネット E-Clutch』

今回、ライダーのスロットル操作を電気信号に変換し、スロットルバルブの開閉を制御するスロットルバイワイヤシステム（TBW）採用モデルに、クラッチコントロールを自動制御するHonda E-Clutchを初めて組み合わせて搭載した。

Honda E-Clutchは、発進、変速、停止など、駆動力が変化するシーンで、ライダーのクラッチレバー操作を必要とせず、最適なクラッチコントロールを自動制御することで、違和感のないスムーズなライディングを実現する電子制御技術だ。

ホンダ CB750 ホーネット E-Clutch

CB750 ホーネット E-Clutchでは、TBWとの協調制御技術と組み合わせることで、スロットルを開けた際のバタフライバルブ開度やエンジン反応の最適化を図り、ライダーの技能や走行環境にあわせて、より柔軟かつ快適なクラッチ操作やスロットルワーク実現に寄与している。

シフトダウンの際は、半クラッチ制御にTBWがエンジン回転数を合わせることで、短時間で回転差を吸収し、変速ショックの低減を図っている。また、急減速時や、路面の段差などによってリアタイヤが跳ねる場面では、前後輪の車輪速差からリアタイヤが跳ねている可能性を検出し、半クラッチ制御を介入させることで、車体挙動の安定化を図っている。

搭載レイアウトは、従来のHonda E-Clutchに対し、リフト機構を2軸化することで、クラッチアクチュエーターを前方に配置することを可能とし、エンジンの構造を大きく変更することなく、システムのコンパクト化を実現している。

新たなカラーバリエーションは、都会的で大人の雰囲気が漂う「ウルフシルバーメタリック」と、レッドメタリックのフレームを採用し明快なスポーティーさと迫力の佇まいを表現した「グラファイトブラック」の2色設定とした。

車体下部にアグレッシブなスタイリングを強調する、アンダーカウルを標準装備している。

ホンダ CB750 ホーネット E-Clutch

また、今回の発表でCB750 ホーネットは、Honda E-Clutch搭載モデルのみのラインアップとなった。

X（旧Twitter）では、「Eclutch仕様以外のラインナップなくなっちゃったの！？」「Eークラッチ搭載版のみかい」と驚きの声が上がる一方、「Eクラッチオンリーでもオンオフできるから不都合ない」「Eクラッチはオンオフ可能でマニュアルおじさん対策もばっちり」「Eクラッチどうなんだろ…試乗したい」といった声が寄せられている。

また、新カラーにも「赤フレーム日本導入やったぜ」「かっこいいわー」など、好意見が寄せられた。