トライアンフ、埼玉県所沢市に新店舗…3月20日オープン、ツーリング拠点にも最適

トライアンフモーターサイクルズジャパンと正規販売店契約を締結しているダイワオートモビルズは、「トライアンフ所沢」を3月20日にグランドオープンすると発表した。

【画像】トライアンフ所沢

トライアンフ所沢は、首都圏中央連絡自動車道・入間インターから約6.8km、関越自動車道・所沢インターから約11.4kmの国道463号所沢入間バイパス沿いに位置する。アクセスの利便性に優れるとともに、狭山丘陵をはじめとする豊かな自然環境に囲まれ、ツーリング拠点としても最適なロケーションにある。CI（コーポレートアイデンティティー）を採用した店舗として国内37店舗目となる。

店舗の外観はトライアンフCIカラーのブラックとレンガ調の外壁を基調に各種CIサインを配した、シックでプレミアム感があふれる佇まいとなっている。

トライアンフ所沢

店舗内観は、ブラックを基調としたスタイリッシュな車両展示エリアに加え、ウッドの温もりが心地よいラウンジ、そしてレンガに囲まれた落ち着きのあるカフェスペースで構成されている。最新車両をはじめ、ウエアやアクセサリーを心ゆくまで楽しめるほか、ライダーがいつ訪れても心地よく、気軽に集える空間となっている。

また、新車納車の際には特別なひとときを過ごせるよう、ショールーム内に専用のデリバリースペースを設けている。

ワークショップは店舗敷地内に併設。クリーンでゆとりのある開放的な空間で、オートバイの購入からアフターサービスまで、ユーザーのバイク・ライフを総合的にサポートし、皆様に愛される店舗を目指すとしている。

トライアンフはブランド・ポジショニングを「プレミアム・ライフスタイル・モーターサイクルブランド」と再定義し、その地位を確固たるものとするべく新CI店舗のオープンを含むブランド力の強化を積極的に進めている。