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649ccパラツインネイキッド、カワサキ『Z650 S』日本初導入、107万8000円で7月11日発売

カワサキ Z650 S
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カワサキモータースジャパンが、日本初導入となるカワサキ『Z650 S』を7月11日に発売する。メーカー希望小売価格は107万8000円（税込み）。

【画像】カワサキ Z650 S

Z650 Sは、カワサキのスーパーネイキッドシリーズに共通する「SUGOMI（凄み）」コンセプトをベースに、よりワイドでアグレッシブなスタイリングが採用されたモデル。車名の「S」は「Stunning（鮮烈）」「Style（スタイル）」「Stage（ステージ）」「Spotlight（スポットライト）」を意味する。

エンジンは649cc並列2気筒を搭載。低・中回転域（3～6000rpm）のトルクを重視したセッティングが施され、市街地からワインディングまで扱いやすいパワーデリバリーが実現されている。

カワサキ Z650 Sカワサキ Z650 S

スタイリング面では、サイドに穴あけ加工を施したフロントフェンダー、攻撃的なデザインのヘッドライトカウル、アルミ製サイドカバーなどが採用されている。ワイドなファットタイプハンドルバーにより、やや前傾したライディングポジションが確保されている。

シャシーには高張力鋼製トレリスフレーム（重量15kg）が用いられ、フロントにΦ41mmテレスコピックフォーク、リヤにホリゾンタルバックリンク式サスペンションが装備されている。ブレーキはフロントΦ300mmセミフローティングダブルディスク、リヤΦ220mmシングルディスクの構成。タイヤはダンロップ製「Sportmax Roadsport 2」が採用されている。

カワサキ Z650 Sカワサキ Z650 S

電子制御・装備面では、KTRC（カワサキトラクションコントロール）が標準装備されるほか、KQS（カワサキクイックシフター、シフトアップのみ対応）はアクセサリー設定となっている。4.3インチTFTカラーインストゥルメントが搭載され、スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」との接続により音声コマンドやナビ機能も利用可能。ETC2.0車載器キットも標準装備されている。

コンチネンタル製ABSコントロールユニットを採用し、ヘッドライトはトリプルLED（上部2灯がLoビーム、下部1灯がHiビーム）の構成。パッセンジャー向けにはリヤシートが従来比20mm幅広化、クッションが10mm厚化されている。

カワサキ Z650 Sカワサキ Z650 S

カラーはメタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックフラットスパークブラックの1色展開。販売はカワサキプラザ（全国96店舗、2026年6月現在）のみで取り扱われる。

また、同モデルは「カワサキケアモデル」に指定されており、1ヶ月目点検に加え、3年間の定期点検とオイル交換（オイルフィルター含む）が無償で受けられる。

《ヤマブキデザイン》

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