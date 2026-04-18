レクサス＆トヨタ車に最適解か!? MID「Lefinada MOTION6」が上質すぎる理由

MID Lefinada（レフィナーダ）の中でも、上質感と扱いやすさを兼ね備えるのがLefinada MOTION6だ。繊細なメッシュデザインと専用設計が足もとを美しく引き立てる。

◆Lefinada MOTION6は上質感と扱いやすさを両立したプレミアムホイール

MID Lefinada MOTION6 × レクサス RX

MID Lefinada（レフィナーダ）には、粗めのメッシュから目の細かなメッシュまで複数のデザインを備えたホイール群が用意されている。その中で15対のツインスポークデザインを採用した「Lefinada MOTION6」は、目の細かなスポーク構造によって面の美しさを強調したモデルだ。そんなMOTION6は、アフターホイールのエントリーユーザーにも優しい仕様を備えているのが大きな特徴である。

ひとつはハブセントリックを採用している点だ。アフターホイールの多くは汎用性を持たせるため、車体側のハブとの接合面をぴたりとフィットさせる場合に別途ハブリングを用いることになる。しかしMOTION6はトヨタ・レクサスに向けたハブ径φ60専用のハブセントリックを採用しているため、適合サイズのハブであればそのままでぴったりフィットさせられるのが魅力だ。対応車種への専用設計ともいえるこの構造により、ハブリングを別途用意して取り付ける手間を省きつつ、取り付け精度を確実に高められるのもこのモデルの強みである。

MID Lefinada MOTION6

さらにもうひとつの注目仕様は、純正ナットの利用を可能にしている点だ。対応しているのは、レクサス・トヨタの平座ナット、14R球面座、M14×1.5ボルト車に対応した各モデル。これらを採用しているレクサスなどの車種であれば、純正ホイールを取り外した際に外した純正ナットがそのまま利用できる仕様となっているのが特徴だ。こちらもホイール交換時の手間をひとつ減らせる上、ホイール装着時に別部品を購入する必要がなく、アフターホイールのエントリーユーザーにもわかりやすい設定となっている。

さらに純正センターキャップ（レクサス）を取り付けられるモデルも用意されている。センターキャップはアフターメーカー製ではなく、思い入れの強い自動車メーカーの純正品を使いたいと考えるユーザーもいて、そんなニーズに応えた設定でもあるが、MIDブランドのセンターキャップ（NO.2 MID WHEELS Lefinada センターキャップ）も付属するので、好みに合わせてセットする自由度も持たせている。

◆繊細なツインスポークと立体構造が生むラグジュアリーな存在感

MID Lefinada MOTION6

そんな扱いやすく、エントリーユーザーにもわかりやすい仕様を採用した「Lefinada MOTION6」は、デザイン面でも見どころが多い。メインスポークの脇にサブスポークを備える構造で、15対のツインスポークデザインは繊細さを備えながらディスク面の存在感も強く感じさせるのが特徴だ。リムオーバーするスポークは大径感も強く、足もとのラグジュアリー感を高めるディスクデザインとなっていることが一目でわかる。

MID Lefinada MOTION6

さらにスポーク構造が立体的なのも「Lefinada MOTION6」の大きな注目点で、一部のスポークはセンターパートで大きく奥へ落ち込む構造となっている。すべてのスポークを面で統一するのではなく、立体的なスポークフォーメーションを採用しているのが独特だ。目の細かなディスク面に奥行き感を与え、ホイールの深みを感じさせるのも、こうした演出があるからこそである。

MID Lefinada MOTION6

このスポークデザインでもうひとつの見どころとなるのが、スポークにひねりを加えた構造だ。メインスポークとサブスポークは取り付け角度が異なることを先に紹介したが、同時にスポーク自体にもひねりを加えているのが特徴。その結果、ホイールが回転すると光の反射角がそれぞれのスポークで異なり、ランダムに光がきらきらと反射する演出が生まれる。足もとを輝かせることでラグジュアリー感を表現するのも同モデルの魅力となる。

MID Lefinada MOTION6

加えてセンターパートをよく見ると、複雑に伸びるスポークがきれいに整列し、スポークとスポークの間を使ってボルト穴をレイアウトするバランスの良いデザインになっているのも見どころだ。スポークの数も多く、構造的にもかなり作り込みが難しいこのセンターパートに、美しいフォルムの源泉が込められている。

◆専用設計のインセットと17～21インチ展開でミニバンやSUVに最適

MID Lefinada MOTION6

次にスペック面で注目したいのはインセットだ。対応車種を定め、しっかりとマージンを確保した上で、絶妙なインセットを設定しているのも同モデルの特徴。車両とホイールスペックを細かく吟味してインセットを選ぶという、ホイール交換経験者向けのセッティングではなく、取り付けるだけで足もとがぴたりとフィットするセッティングが可能になる。ホイールと車体の一体感も高まり、車両フォルムの美しさをより強調できる足もとセッティングになるのも、このインセットのおかげだ。

サイズは17～21インチをラインアップ。適合車種を絞り込むことでフィット感を高めているのも独特だ。またカラーリングはグロスブラックのみの設定。どんな車体色やドレスアップテイストにも合わせやすく、同時にグロスによる艶感を強調することで、嫌味のないラグジュアリーなムードをしっかり引き出しているのも扱いやすさにつながっている。

“オーガニックデザイン”と同社が呼ぶ独特の意匠を導入した「Lefinada MOTION6」。メイン／サブスポークを備えた立体的なスポーク構造による高いデザイン性に加え、ハブセントリックや純正ナットの利用など扱いやすさも前面に押し出したホイールであることが、幅広いユーザーに支持される理由だ。ミニバンやSUVの足もとを上質に飾り、車両をワンランクグレードアップして見せられるホイールとしても注目したいモデルである。