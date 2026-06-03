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日産『キャラバン』専用ローダウンラック発売、全高2.1m以下で立体駐車場に対応

INNO ローダウンラック キャラバン用
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カーメイトのルーフキャリアブランド「INNO（イノー）」から、日産『キャラバン』（E26系 標準幅／標準ルーフ 2017年8月～）専用のローダウンラック「INNO ローダウンラック キャラバン用」［BU701］が販売開始された。

【画像】INNO ローダウンラック キャラバン用

同製品は、立体駐車場の高さ制限である2.1m以下に全高を抑えた設計が特徴。フロアパネルの下側に厚みを持たせることで剛性が高められ、たわみが低減されている。これによりフロアパネルの位置を下げることが可能となり、低い全高が実現されている。

最大積載量は80kgで、長尺のハシゴなども積載できる。カラーはブラックで統一されており、個人事業主などキャラバンを乗用車としても使用するユーザーが、アウトドアシーンでそのまま装着していても違和感のないデザインに仕上げられている。また、積載物のズレを抑制し、ベルトが通しやすい2段のサイドパネルが採用されている。

INNO ローダウンラック キャラバン用INNO ローダウンラック キャラバン用

ルーフ上での組み立てが完結する設計も採用されており、地上で組み立てた大きなラックを持ち上げる必要がなく、広いスペースがなくても装着できる。

製品重量は19.3kg。価格はオープンで、同社公式オンラインショップでの税込み価格は13万9700円。

あわせて、フロアパネルを追加する専用オプション「BU701用オプションパネル」［BU808］も同時発売された。フロアパネル3枚入りで、バーの間隔を狭くすることで荷物の安定性が向上し、より細かい荷物の積載にも対応する。製品重量は5.5kg。こちらも価格はオープンで、同社公式オンラインショップでの税込み価格は3万7400円。

オプションパネル装着後：パネル全7枚オプションパネル装着後：パネル全7枚
《ヤマブキデザイン》

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