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夏冬のMT車の悩みを解決！ カーメイト・RAZOブランドから「シリコーン製シフトノブカバー」発売

RAZO シリコーン製「グリップ・シフトノブカバー」
  • RAZO シリコーン製「グリップ・シフトノブカバー」
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  • RAZO シリコーン製「グリップ・シフトノブカバー」
  • 3種類のパターンステッカーが付属
  • RAZO シリコーン製「グリップ・シフトノブカバー」
  • ホンダ・シビックタイプR装着例
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カーメイトのモータースポーツブランド「RAZO（レッツォ）」から、金属製シフトノブの熱さや冷たさから手を守るシリコーン製の「グリップ・シフトノブカバー」［RA151］が新発売。購入は公式オンラインストアほかECサイトより。価格はオープンで、公式オンラインストア価格は1980円。

【画像】RAZO シリコーン製「グリップ・シフトノブカバー」

夏場の直射日光で高温になった金属製シフトノブが「熱くて触れない」という問題は、MT車オーナーにとって長年の悩みとなっている。本製品は「装着したまま安心して走行できること」と「熱くなったシフトノブから手を守ること」の両立を目指して開発された。

RAZO シリコーン製「グリップ・シフトノブカバー」RAZO シリコーン製「グリップ・シフトノブカバー」

シリコーン素材（耐熱温度：-50度～250度）が採用されており、シフトノブへの直接接触を防ぐことで高温・低温による不快感が軽減される。柔軟性があり手のひらに自然に馴染むため、長時間の運転でも安定したシフト操作をサポートする。

デザインにはホンダ『シビックタイプR』（FL5）のフロントパネル周りを踏襲したヘキサゴンパターン（六角形を規則的に並べた幾何学模様）が採用されており、スポーティーな外観と凹凸による滑り止め効果が両立されている。天面にはRAZOのロゴが施されている。

RAZO シリコーン製「グリップ・シフトノブカバー」RAZO シリコーン製「グリップ・シフトノブカバー」

工具不要で被せるだけで装着でき、取り外しも簡単。3種類のパターンステッカーが付属する。適合シフトノブは直径44～51mmの球状シフトノブ（金属製・樹脂製）で、同社が販売中のMT用RAZOシフトノブ各種にも適合する。製品サイズはH45×W46×D46mm、重量は11g。

なお、今回発売の製品は開発部門外の社員による「商品アイデア提案制度」への発案が採用され商品化につながったもので、発案者自身もRAZOのMTノブを愛用しており、夏場の熱さによるシフト操作のしにくさが開発のきっかけとなったという。

《ヤマブキデザイン》

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