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日産『キャラバン』ベース、 レクビィ プラス LIV’N「ワイド」初公開へ…東京キャンピングカーショー2026

・レクビィが東京キャンピングカーショー2026に出展する

・日産キャラバンがベースの新型「レクビィ プラス LIV’N」ワイド版を初公開する

・ワイドは全幅1880mm、ナローは全幅1695mm。家庭用エアコン搭載のオールシーズンも展示する

レクビィ プラス LIV’Nワイド（右）
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  • レクビィ プラス LIV’Nワイド
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レクビィは東京キャンピングカーショー2026において、日産『キャラバン』をベースにした新型キャンピングカー「レクビィ プラス LIV’N（リビン）」の新バリエーション「ワイド版」を初公開する。

【画像】レクビィ プラス LIV’Nワイド

レクビィ プラス LIV’Nワイドレクビィ プラス LIV’Nワイド

270通りの組み合わせから選べる同モデルで、ゆったりした居住空間を狙う。

ワイド版は全幅1880mm。街乗りや普段使いを意識したナロー版は全幅1695mmで、2モデルを同時に出展する。

価格面では、ワイド版がナロー版に対し税込13万2000円高となる（ライト 2WD 1段ベッド仕様）。差額分に近い上乗せに抑え、コストパフォーマンスをうたう。

レクビィ プラス LIV’Nワイドレクビィ プラス LIV’Nワイド

展示車は2台とも家庭用エアコンを搭載した「オールシーズン」グレード。ワイド版は4人就寝モデルで、1名用前向きシート設置（後部4名座席）とする。背もたれを2段ベッドにする独自の展開方式を採用し、実用新案登録第3239768号としている。

ナロー版は対面シート（4人乗車）で3人就寝。最後部にリクライニング機構付きの広いベッドを配置し、普段使いしやすいボディサイズと車内の快適性を両立する。

このほかブースでは、ペットと旅するキャンピングカー「レクビィ・ソラン（ワイド版）」や、『ハイエース』ワイドミドルをベースにした「MRカランタ」も展示する。新型から人気シリーズまで計4台を並べる方針だ。

会期は2026年7月11日から7月12日まで。会場は東京ビッグサイト 東7・8ホールである。

また新型「レクビィ プラス LIV’N（リビン）」は、レクビィ ステーション（愛知県瀬戸市）、レクビィ エスト（京都市伏見区）でも展示する予定だ。

《森脇稔》

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