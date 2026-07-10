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三菱デリカ『D:5』ベース、キャンピングカー「NOCTI」初公開へ…東京キャンピングカーショー2026

・加藤モーターが三条三菱自動車販売とコラボし、三菱デリカD:5ベースのバンコン「NOCTI」を発表

・サードシートを取り外し、フルフラットの就寝スペースを実現。大人2名がゆったり眠れるとしている

・上位グレード「NOCTI M」は600Ahリチウムイオンバッテリーと12Vクーラーを標準装備する

三菱デリカ『D:5』ベースのキャンピングカー「NOCTI」
  • 三菱デリカ『D:5』ベースのキャンピングカー「NOCTI」
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加藤モーターは、三条三菱自動車販売とのコラボレーションにより、三菱デリカ『D:5』をベースにしたバンコンキャンピングカー「NOCTI（ノクチ）」を発表した。

【画像】三菱デリカ『D:5』ベースのキャンピングカー「NOCTI」

「NOCTI」は、7月11日（土）・12日（日）に東京ビッグサイトで開催される「東京キャンピングカーショー2026」で初公開し、発売を開始する。加藤モーターは同ショーに出展し、実車を一般公開する。

会場アクセスは、りんかい線「国際展示場駅」より徒歩約7分、またはゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」より徒歩約3分だ。

車両は、ミニバンでありながら本格SUV並みの悪路走破性をうたう三菱デリカD:5を土台にする。全車に4WDのS-AWCと2.2リットルクリーンディーゼルターボエンジンを採用し、雪道や未舗装路、長距離のドライブでも安心して走行できる。

三菱デリカ『D:5』ベースのキャンピングカー「NOCTI」三菱デリカ『D:5』ベースのキャンピングカー「NOCTI」

車中泊では、デリカD:5のサードシートを取り外し、限られたスペースをレイアウトした。サードシートを外した空間とセカンドシートを組み合わせ、走行モードからフルフラットの就寝スペースへスムーズに切り替えられる。大人2名がゆったり眠れることを狙う。

電源面では、上位グレード「NOCTI M」に600Ahの大容量リチウムイオンバッテリーと12Vクーラーを標準装備する。走行充電や外部充電にも対応し、真夏でもクーラーを稼働しながら快適な車中泊ライフを支える。電子レンジや冷蔵庫などの電装品も使える。

三菱デリカ『D:5』ベースのキャンピングカー「NOCTI」三菱デリカ『D:5』ベースのキャンピングカー「NOCTI」

「NOCTI」という名称は、ライカのレンズ「ノクティルックス（Noctilux）」に由来する。用途に合わせて2つのグレードを用意し、いずれもデリカD:5 P.ディーゼル4WDがベースで、乗車5名・就寝2名。オプションとしてFFヒーター、MAXファン、電子レンジ、ソーラーパネルなども追加可能だ。

《森脇稔》

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