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水不要の次世代トイレ「クレサナ X1」、トイファクトリーが出展へ…東京キャンピングカーショー2026

クレサナ X1
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トイファクトリーは、東京キャンピングカーショー2026に、スイスの次世代トイレ「Clesana（クレサナ）」を出展すると発表した。

【画像】水不要の次世代トイレ「クレサナ X1」

会期は7月11日（土）・12日（日）の2日間で、会場は東京ビッグサイト 東7・8ホール。ブースでは、今年登場した新型モバイルトイレ「クレサナ X1（エックスワン）」を展示する。

クレサナは水や化学薬品を使わず、衛生的に排泄物を処理できる。キャンピングカーやアウトドア用途に加え、防災の観点でも関心が集まっているという。

また「クレサナ X1」は、2026年1月の予約販売開始以来、予約・注文・問い合わせが想定を上回る勢いで増加しているという。

クレサナは、水を使わずフィルムを熱圧着して処理する「自動フィルムパック式」トイレで、多層式フィルムによる密閉性能と熱圧着技術が特徴だ。

今回展示する「X1」は、既存モデル「C1」の高バリアフィルムと熱圧着による密閉技術を継承しつつ、よりコンパクトで可搬性に優れた設計としている。能登半島地震の支援現場で得た経験を背景に、モバイルタイプとして発売した。

同社は現在、岐阜県をはじめ、自治体や企業、病院などで防災備蓄やBCP対策の設備として導入・活用が進んでいる。

《森脇稔》

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