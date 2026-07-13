ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

キア『PV5』ベースのキャンピングカー「DC EVLIFE」、ダイレクトカーズが発表…東京キャンピングカーショー2026

・ダイレクトカーズがキア PV5パッセンジャーをベースにしたEVキャンピングカー「DC EVLIFE」シリーズ第一弾を、東京キャンピングカーショーで発表した。

・「DC EVLIFE」は5人乗り・就寝2名対応で、USB・AC100Vコンセントや間接照明などを標準装備し、日常使いからアウトドアまで幅広いシーンに対応する。

・ダイレクトカーズは神奈川・三重・福岡をはじめとする全店舗でキア PBVディーラーをオープンし、次世代モビリティの販売体制を強化する。

キア『PV5』ベースのキャンピングカー「DC EVLIFE」
  • キア『PV5』ベースのキャンピングカー「DC EVLIFE」
  • キア『PV5』ベースのキャンピングカー「DC EVLIFE」
  • キア『PV5』ベースのキャンピングカー「DC EVLIFE」
  • キア『PV5』ベースのキャンピングカー「DC EVLIFE」
  • キア『PV5』ベースのキャンピングカー「DC EVLIFE」

ダイレクトカーズは、キア『PV5パッセンジャー』をベースとしたキャンピングカーを、「DC EVLIFE」シリーズ第一弾として、東京キャンピングカーショー2026で発表した。

【画像】キア『PV5』ベースのキャンピングカー「DC EVLIFE」

キア『PV5』ベースのキャンピングカー「DC EVLIFE」キア『PV5』ベースのキャンピングカー「DC EVLIFE」

今回発表した「DC EVLIFE」シリーズ第一弾は、キア PV5パッセンジャーをベースとした5人乗りモデルだ。日常使いのしやすさと旅先での快適性を兼ね備えた新しいEVキャンピングカーとして、家族や仲間との移動、アウトドア、車中泊など幅広いライフスタイルに対応する一台を目指した。

近年、環境意識の高まりやEV市場の拡大により、キャンピングカー業界においても電動化への関心が高まっている。ダイレクトカーズはこれまで培ってきたキャンピングカー製造のノウハウを活かし、EVならではの静粛性や快適性、先進性を取り入れた新たなキャンピングカーの開発を進めてきた。

キア『PV5』ベースのキャンピングカー「DC EVLIFE」キア『PV5』ベースのキャンピングカー「DC EVLIFE」

「DC EVLIFE」は「EVとともに、もっと自由で快適な旅へ」をコンセプトに、これからの時代にふさわしいキャンピングカーライフを提案する新シリーズだ。5人乗りのパッセンジャーベースを採用することで、普段の移動から週末のレジャー、長距離の旅まで多様なシーンで活躍できる仕様としている。

主な仕様

登録：3ナンバー（乗用車）

乗車定員：5名

就寝定員：2名

標準装備

・右キャビネット内LED

・間接照明 ×3箇所

・USBコンセント（Type-C） ×2

・AC100Vコンセント ×2

・DC12Vダウンライト ×4

・AC-DCコンバーター

・フロア施工（収納付）

・クォーターシェルフ（サイド家具）

・ベッドマット

オプション装備

・スマートTV 19インチ

・コンパクトIHクッキングヒーター

また、ダイレクトカーズはキア PBVの取り扱いをさらに強化し、神奈川・三重・福岡をはじめとする全店舗にてキア PBVディーラーをオープンする。キャンピングカー製造で培ったノウハウとキア PBVの先進的なEVプラットフォームを組み合わせ、日常の移動からアウトドア、ビジネスユース、車中泊まで多様なライフスタイルに対応する新しい価値を提供していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

キア PV5

東京キャンピングカーショー

キャンピングカー、車中泊、アウトドア

キア（Kia）

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews