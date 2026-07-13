キア『PV5』ベースのキャンピングカー「DC EVLIFE」、ダイレクトカーズが発表…東京キャンピングカーショー2026

ダイレクトカーズは、キア『PV5パッセンジャー』をベースとしたキャンピングカーを、「DC EVLIFE」シリーズ第一弾として、東京キャンピングカーショー2026で発表した。

【画像】キア『PV5』ベースのキャンピングカー「DC EVLIFE」

キア『PV5』ベースのキャンピングカー「DC EVLIFE」

今回発表した「DC EVLIFE」シリーズ第一弾は、キア PV5パッセンジャーをベースとした5人乗りモデルだ。日常使いのしやすさと旅先での快適性を兼ね備えた新しいEVキャンピングカーとして、家族や仲間との移動、アウトドア、車中泊など幅広いライフスタイルに対応する一台を目指した。

近年、環境意識の高まりやEV市場の拡大により、キャンピングカー業界においても電動化への関心が高まっている。ダイレクトカーズはこれまで培ってきたキャンピングカー製造のノウハウを活かし、EVならではの静粛性や快適性、先進性を取り入れた新たなキャンピングカーの開発を進めてきた。

キア『PV5』ベースのキャンピングカー「DC EVLIFE」

「DC EVLIFE」は「EVとともに、もっと自由で快適な旅へ」をコンセプトに、これからの時代にふさわしいキャンピングカーライフを提案する新シリーズだ。5人乗りのパッセンジャーベースを採用することで、普段の移動から週末のレジャー、長距離の旅まで多様なシーンで活躍できる仕様としている。

主な仕様

登録：3ナンバー（乗用車）

乗車定員：5名

就寝定員：2名

標準装備

・右キャビネット内LED

・間接照明 ×3箇所

・USBコンセント（Type-C） ×2

・AC100Vコンセント ×2

・DC12Vダウンライト ×4

・AC-DCコンバーター

・フロア施工（収納付）

・クォーターシェルフ（サイド家具）

・ベッドマット

オプション装備

・スマートTV 19インチ

・コンパクトIHクッキングヒーター

また、ダイレクトカーズはキア PBVの取り扱いをさらに強化し、神奈川・三重・福岡をはじめとする全店舗にてキア PBVディーラーをオープンする。キャンピングカー製造で培ったノウハウとキア PBVの先進的なEVプラットフォームを組み合わせ、日常の移動からアウトドア、ビジネスユース、車中泊まで多様なライフスタイルに対応する新しい価値を提供していく。