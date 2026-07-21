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Kia PBV 東名横浜、7月25日グランドオープン…『PV5』の試乗も順次開始

Kia PBV 東名横浜が7月25日グランドオープン
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トイファクトリーは、キアのEVバンシリーズ『PBV』の正規販売店『Kia PBV 東名横浜』を、7月25日（土）にグランドオープンすると発表した。

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新店舗は、『PV5』を身近に感じられるショールームとして、実際のサイズ感や荷室、乗降性、使い勝手を確認しながら、日常やビジネスに合わせた活用の相談に対応する。

オープン当日は記念フェアも実施し、来場者には限定ノベルティを用意する。あわせて、WEBからの先行来店予約も受け付ける。

試乗対応も順次開始する。試乗は神奈川県相模原市の「EURO-TOY 相模原」で実施予定だ。

また、購入後のサポート体制として、整備点検や整備、相談対応などを全国約50拠点で支えるアフターサポートを整備している。東名横浜では、近隣の「EURO-TOY相模原」で車両のメンテナンスおよびアフターサービスに対応する。

さらに、7月25日（土）と26日（日）の2日間限定で、グランドオープン記念フェアを開催する。来場し、Instagramへ投稿した人を対象にオリジナルノベルティを進呈する。ノベルティはオリジナルトートバッグとクリアボトル（500ml）だ。

トイファクトリーは、関東圏の顧客に向けてPV5をより身近に感じてもらう拠点を目指すとしている。

《森脇稔》

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