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ホンダ『N-BOXカスタム』専用「オートブレーキホールド＆パーキングブレーキキット」発売

クラフトワークス『N-BOXカスタム』専用「オートブレーキホールド＆オートパーキングブレーキキット」
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カー用品ブランド・CRAFTWORKS（クラフトワークス）から、ホンダ『N-BOXカスタム』専用の「オートブレーキホールド＆オートパーキングブレーキキット」の販売が開始された。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。税込み参考販売価格は9480円より。

【画像】『N-BOXカスタム』専用「オートブレーキホールド＆オートパーキングブレーキキット」

N-BOXカスタム（JF5/JF6型）では、エンジン始動のたびにブレーキホールドを手動でONにする必要があること、またシフトレバーとパーキングブレーキが連動しないことへの不満が一部ユーザーから挙がっていた。同製品はこうした課題に対応するために開発されたもので、ブレーキホールドのエンジン始動時自動ON機能と、シフト連動のオートパーキングブレーキ機能の2つが搭載されている。

クラフトワークス『N-BOXカスタム』専用「オートブレーキホールド＆オートパーキングブレーキキット」クラフトワークス『N-BOXカスタム』専用「オートブレーキホールド＆オートパーキングブレーキキット」

シフトをPレンジに入れるとパーキングブレーキが自動でONになり、DレンジではOFF（解除）となる。N・RレンジでもOFF（解除）となる仕様だ。作動条件はドアを閉め、シートベルトを着用し、エンジンを始動するという3ステップで、信号待ちでのブレーキ踏み続けの疲労軽減とパーキングブレーキのかけ忘れ防止を両立している。

取り付けは配線カット不要のカプラーON設計が採用されており、車両の配線を傷つけずにパネルを外してカプラーを差し込むだけで装着できる。整備士による取り付け動画も提供されている。また、車検対応の機能OFFモードも備えており、シフト操作の特定パターンによって各機能のオン・オフを切り替えられる。国内テストで動作確認済みとされている。

クラフトワークス『N-BOXカスタム』専用「オートブレーキホールド＆オートパーキングブレーキキット」クラフトワークス『N-BOXカスタム』専用「オートブレーキホールド＆オートパーキングブレーキキット」

製品の素材はABS、重量は500g。セット内容は本体1個、内張り剥がし1個、結束バンド。保証期間は商品到着から14日間。

適合車種はホンダ・N-BOXカスタム（JF5、JF6 2023年10月～）、全グレードに対応している。

《ヤマブキデザイン》

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