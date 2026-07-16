ホンダアクセス、改良新型『N-BOX』用純正アクセサリー発表…「CUSTOM」向け「SPORTY STYLE」新設定

ホンダアクセスは、マイナーチェンジしたホンダの軽自動車『N-BOX』用の純正アクセサリーを発表した。7月17日（金）より全国のホンダ カーズにて発売する。

【画像】改良新型『N-BOX』用純正アクセサリー

■N-BOX CUSTOMを刷新する「SPORTY STYLE」

N-BOX CUSTOM ターボ コーディネートスタイル純正アクセサリー装着車「SPORTY STYLE」

今回の目玉は、「N-BOX CUSTOM」（エヌボックス カスタム）のスタイリングを一新するエクステリアコーディネート「SPORTY STYLE（スポーティ スタイル）」だ。

エクステリアの核となる「フロントグリル」は、フロントフェイスをよりワイドで精悍な印象に仕上げるアイテム。モールディング部分は「プラチナホワイト・パール」「クリスタルブラック・パール」「メテオロイドグレー・メタリック」の3色から選べ、価格は各4万6200円だ。

「デカール フロント＆サイド」と「ドアミラーカバー」には、ホンダのスポーツモデル『シビック タイプR』のボディーカラー「フレームレッド」をイメージした赤色を採用。ホンダスポーツのDNAを感じさせる仕上がりとなっている。

アルミホイール

また、「15インチ アルミホイール MS-052」は、モデューロ Xシリーズで培ったホイール開発技術を投入した製品で、2026年10月上旬の発売を予定している。「ホイールもサスペンションの一部」というホンダアクセス独自の開発思想のもと、リム部とスポーク部の最適な剛性バランスを追求。さまざまな路面環境での安心感と快適な乗り心地を目指して設計されている。価格は1本3万9600円だ。

■インテリアアイテムも充実

サンシェード内蔵大型ルーフコンソール

インテリアでは、2代目・3代目のN-BOX専用として好評の「サンシェード内蔵大型ルーフコンソール」を継続ラインアップ。フロントシート上部の空間を活用した収納に、簡単な操作で開閉できるサンシェード機能を組み合わせたアイテムで、価格は4万4000円だ。

ドライブレコーダーは、2026年7月10日に発売したナビ・スマートフォン連動タイプの新モデル「ドライブレコーダー前後2カメラセット」を設定。録画映像のナビ画面でのフルサイズ再生や、録画場所の地図との2画面表示に対応する。あらかじめ車両に装備された映像線で後方録画カメラを接続するため、従来品より装着時間を短縮できる。価格は7万0400円だ。

フロアカーペットマット

「フロアカーペットマット プレミアムタイプ」には、サステナブルマテリアルであるリサイクルPET素材を採用。軽量化と原材料製造時のCO2排出削減を実現するとともに、使用後のリサイクル性にも配慮した製品で、価格は3万0800円だ。

そのほか、8インチ ホンダ CONNECTナビ（16万8300円）、12.8インチ リア席モニター（12万6500円）、JVCケンウッド製ハイグレードスピーカーシステムなど、多彩なナビゲーション・オーディオ関連アイテムも用意されている。