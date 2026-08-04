『N-BOX』で同乗者のTV視聴とナビ操作を可能に、ブリッツ「テレビナビジャンパー」ディーラーOPナビにも適合

チューニングパーツメーカー・BLITZ（ブリッツ）が販売中の「TV-NAVI JUMPER」（テレビナビジャンパー）に、ホンダ『N-BOX』搭載のディーラーオプションナビほかの適合が追加された。「スイッチレス」「TV切替」の2タイプで販売される。

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適合が追加されたナビ機種はホンダ・N-BOX（JF5, JF6 2026年7月～）に搭載の「9インチ Honda CONNECTナビ［LXU-272NBi］」および2026年モデルのホンダCONNECTナビの11.4インチ［LXM-264ZFLi］、9インチ［LXM-262ZFNi］、8インチ［LXM-264ZFEi］［VXM-264ZFEi］の全5機種。

テレビナビジャンパーは走行中でも同乗者のテレビ視聴が可能になるだけでなく、目的地設定などカーナビ操作も可能になる電子パーツ。車両側の配線を切断したり加工することが一切不要なので、完全コネクタオンでの取り付けが可能だ。

スイッチ操作でノーマル状態に切り替え可能な「TV切替」タイプには、超小型スイッチ（H13mm × W15mm × T5mm）が標準で同梱されていて、スイッチを車両の限られたスペースに、目立たないように取り付けることが可能。

また、「BLITZ」ロゴ入りの専用スイッチアダプターが同梱されるほか、ホンダ車に対応するサービスパネル「HONDA TYPE-1」（W23ｍｍ × Ｈ36ｍｍ）も同梱されるので、超小型スイッチ／スタンダードスイッチ／サービスパネル埋め込み取り付けの3種類から、好みに合わせた取り付け方法を選択できる。

税込み価格は、「スイッチレス」タイプ［NAH75］・「TV切替」タイプ［NSH75］ともに2万1780円となっている。