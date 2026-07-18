「CUSTOMがイケメンすぎる！」ホンダ『N-BOX』マイチェンに、SNSでは「グッと良くなった」の声も

ホンダは、軽自動車『N-BOX』をマイナーチェンジし、7月17日に発売する。価格は176万8800円からだ。SNSでは、「マイナーチェンジしてグッと良くなったな」「見た目の質感が上がっていいね！」など注目が集まっている。

【詳細画像】ホンダ N-BOX マイナーチェンジモデル

「N-BOX CUSTOM」のフロントフェイスを、所有する誇りを感じさせる迫力あるデザインに変更する。「N-BOX JOY」には特別仕様車「BLACK STYLE（ブラックスタイル）」を設定した。

また、「N-BOXファッションスタイル」の2トーンルーフ色を変更するほか、外装塗料に使用するクリア材を変更し、ボディーの艶感を向上させる。

N-BOXは2023年10月に発売され、上質なデザインや広い室内空間、開放感のある視界による運転のしやすさなどが評価されている。安全運転支援システム「Honda SENSING（ホンダ センシング）」を全タイプに標準装備し、JNCAPの総合評価「自動車安全性能2023」で最高評価の「ファイブスター賞」を獲得した。

ホンダ『N-BOX CUSTOM』改良新型

主な変更点として、N-BOX CUSTOMはクロームメッキをあしらったグリルやフロントアクセサリーLED、スクエア形状のフォグライトなどでフロントマスクを刷新。リアは専用のリアコンビネーションランプに加え、リアバンパーをボディー同色に変更し、CUSTOMエンブレムを配置したテールゲートガーニッシュやメッキ加飾で存在感を高めた。

ホンダ『N-BOX JOY』改良新型

N-BOX JOYはラウンドタイプのフォグライトを標準装備し、一部タイプに「アクティブフェイスパッケージ」を標準装備する。さらにBLACK STYLEではヘッドライトガーニッシュやHONDAレターロゴ、リアエンブレムなどにブラック加飾を施し、インテリアもチェック柄にブラックを採用するなど、引き締まった印象を狙う。

ホンダ『N-BOX』改良新型

N-BOXはフロントロアグリルやリアテールゲートガーニッシュにメッキ加飾を追加し、「N-BOX ファッションスタイル」では2トーンルーフの色にホワイトを採用する。

スロープ仕様車として、N-BOXとN-BOX CUSTOMをベースにした「N-BOX スロープ」「N-BOX CUSTOM スロープ」も設定する。運転席ハイトアジャスターをスロープ仕様車全タイプに標準装備し、N-BOX CUSTOM スロープのバックドアランプをLED化して足元の視認性を高める。

全タイプ標準装備としてセンターUSBチャージャー（Type-C〈3A〉/2個付）などを用意している。

ホンダ『N-BOX』改良新型

X（旧Twitter）では、「いままでより引き締まって見えそう」「マイナーチェンジしてグッと良くなったな」「CUSTOMの顔つき、イケメンすぎて乗るたびにニヤけそう」「軽自動車なのにこの圧倒的な高級感と存在感はズルい」「見た目の質感が上がっていいね！」「CUSTOMがカッコ良すぎる」「デザインがとてもスタイリッシュ」「CUSTOMの見た目に一目惚れしました！」など、さまざまな意見が寄せられ話題となっている。