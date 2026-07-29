ハイエースにも車検対応の4本出し！ ブリッツのエキゾーストシステム「ニュルスペック・カスタムエディション」発売

ブリッツのオールステンレスSUS304製マフラー「ニュルスペック・カスタムエディション（CE）」に、トヨタ『ハイエース』（TRH211K、TRH216K、TRH214W、TRH219W 2026年2月～）の適合が追加された。

【画像】ブリッツのエキゾーストシステム「ニュルスペック・カスタムエディション」

マフラー本体とテール部分が別体となった新構造を採用する「ニュルスペック・カスタムエディション」は、テールパイプの交換や突き出し量が容易に変更可能で、マフラー本体が鏡面仕上げによる上質な輝きと高い耐久性を誇る、SUS304製オールステンレスマフラーだ。

排気効率にもこだわり、車種別に専用設計されたパイプレイアウトとサイレンサーサイズを採用。新制度「交換用マフラーの事前認証制度」取得済みのため、車検も問題なくクリアできる。

ブリッツ ニュルスペック・カスタムエディション チタンカラーテールセット（VSR） ハイエース用

今回追加のハイエース用では、テール部品（Φ108オーバル）によりチタンカラーテール（VSR）/ステンレステール鏡面仕上げ（VS）の2種類のセットが用意されている。通常はマフラー本体とのセット販売だが、テール部分のみの単品販売も行われているので、気分に合わせてテール部分を交換することが可能となっている。必要テール本数は4本。

価格はチタンカラーテールセット（VSR）が21万5600円、ステンレステールセット（VS）が19万3600円。また、交換用Φ108オーバルのテールパーツはフォージドカーボンテール（FC）が4万6200円、チタンカラーテール（VSR）が1万7600円、ステンレステール（VS）は1万2100円（価格はすべて税込み）。なお、マフラーレイアウトは4本出しのためテールはいずれも4個が必要（ただし左右内側テールはダミーテールで実排気なし）。

ブリッツ ニュルスペック・カスタムエディション 交換用Φ108オーバルのテールパーツ チタンカラーテール（VSR）

ブリッツ ニュルスペック・カスタムエディション 交換用Φ108オーバルのテールパーツ ステンレステール（VS）

マフラーの近接排気騒音は88dB（純正81dB）、最低地上高は240mm（フロントサイレンサー部）、製品重量は約23.4.5kg（純正11.3kg）。2WD・4WD共通、ワイドボディ・ロングボディ専用、新制度適合、装着にはスペアタイヤの取外しが必要。

なお、今回発売のニュルスペックCEは同社製エアロパーツ・エアロスピードRコンセプトの「バンパーフラットリッド」（税込み1万9800円）との同時装着が可能となっている。

同製品装着時のサウンドもYouTube BLITZ OFFICIAL CHANNELにて公開中だ。