車検対応の4本出しエキゾースト！ ブリッツ「ニュルスペック・カスタムエディション」にトヨタ『カローラHV』が適合

ブリッツのオールステンレスSUS304製マフラー「ニュルスペック・カスタムエディション」に、トヨタ『カローラハイブリッド』（ZWE219 2022年10月～）の適合が追加された。

【画像】ブリッツ「ニュルスペック・カスタムエディション」

マフラー本体とテール部分が別体となった新構造を採用する「ニュルスペック・カスタムエディション」は、テールパイプの交換や突き出し量が容易に変更可能で、マフラー本体が鏡面仕上げによる上質な輝きと高い耐久性を誇る、SUS304製オールステンレスマフラーだ。

排気効率にもこだわり、車種別に専用設計されたパイプレイアウトとサイレンサーサイズを採用。新制度「交換用マフラーの事前認証制度」取得済みのため、車検も問題なくクリアできる。

ブリッツ ニュルスペック・カスタムエディション フォージドカーボンテールセット（FC） カローラハイブリッド装着例

今回追加のカローラハイブリッド用では、テール部品（Φ108オーバル）によりフォージドカーボンテール（FC）/チタンカラーテール（VSR）/ステンレステール鏡面仕上げ（VS）の3種類のセットが用意されている。通常はマフラー本体とのセット販売だが、テール部分のみの単品販売も行われているので、気分に合わせてテール部分を交換することが可能となっている。必要テール本数は1本。

価格はフォージドカーボンテールセット（FC）が28万1600円、チタンカラーテールセット（VSR）が16万7200円、ステンレステールセット（VS）が14万5200円。また、交換用Φ108オーバルのテールパーツはフォージドカーボンテール（FC）が4万6200円、チタンカラーテール（VSR）が1万7600円、ステンレステール（VS）は1万2100円（価格はすべて税込み）。なお、マフラーレイアウトは4本出しのためテールはいずれも4個が必要。

ブリッツ ニュルスペック・カスタムエディション チタンカラーテールセット（VSR） カローラハイブリッド用

マフラーの近接排気騒音は82dB（純正68dB）、最低地上高は150mm（フロントピースパイプ部）、製品重量は約11.5kg（純正8.6kg）。2WD専用、新制度適合、リアアンダーカバー装着車はリアアンダーカバー要取り外し。

同製品装着時のサウンドもYouTube BLITZ OFFICIAL CHANNELにて公開中だ。